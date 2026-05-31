Waldbrand in Gurk: 500 Quadratmeter betroffen

Feueralarm in Pisweg: In dem Ort in der Gemeinde Gurk (Bezirk St. Veit) brach am Sonntag (30. Mai) zu Mittag ein Waldbrand aus, wie Oberbrandinspektor Ralph Nott von der Feuerwehr Gurk gegenüber 5 Minuten bestätigte. Gegen 13 Uhr wurden die Feuerwehren Gurk, Pisweg und Straßburg alarmiert und rückten rasch nach Dörfl aus, wo sich der Waldbrand nach Angaben von Nott auf rund 500 Quadratmeter ausgebreitet hatten. Sofort begannen die Florianis mit den Löscharbeiten. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden und konnte mittlerweile beendet werden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist laut Angaben von Nott derzeit noch nicht bekannt.