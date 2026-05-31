Motorradfahrer schwer verletzt: Unfall löst Kettenreaktion aus

Am 31. Mai krachte es in der Marktgemeinde Kirchbach im Bezirk Hermagor. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor auf der B 111 zwischen Waidegg und Tressdorf mit dem Auto links in einen Schotterweg einbiegen. Da Gegenverkehr kam, blieb er stehen. Das wurde einem Motorradfahrer hinter ihm zum Verhängnis. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Hermagor übersah das stehende Auto und prallte gegen dessen Heck. „Das Motorrad wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, der Motorradfahrer stürzte über den Pkw auf die Straße“, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Villacher fuhr über Motorrad

Und der Crash zog weitere Folgen nach sich: Ein entgegenkommender 24-jähriger Autofahrer aus Villach konnte dem Motorrad nicht mehr ausweichen. Er fuhr über das Motorrad und kam rechts von der Fahrbahn ab. Zum Glück konnte der Villacher zumindest dem auf der Straße liegenden Motorradlenker noch rechtzeitig ausweichen. „Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt“, so die Polizei. Alle beteiligte Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Der Unfall reiht sich in eine traurige Kärntner Wochenendbilanz ein: Allein am Samstag wurden sechs Motorradfahrer in Kärnten bei Unfällen schwer verletzt.