Mysteriöser Fund in Kärnten: Sechs tote Gänsegeier geben Rätsel auf

Im Lesachtal sorgt der Fund von sechs verendeten Gänsegeiern für Aufsehen. Die Tiere sollen vor wenigen Wochen im Bereich von St. Lorenzen entdeckt worden sein. Johannes Hohenegger von BirdLife Österreich erklärt gegenüber dem ORF, dass eine derartige Häufung von Gänsegeier-Todesfällen dieser Art in Kärnten bisher noch nie vorgekommen sei.

Vergiftung wahrscheinlich

Die bereits durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass die Geier vor ihrem Tod in gutem gesundheitlichen Zustand waren. Deshalb gilt eine Vergiftung derzeit als wahrscheinlichste Todesursache. Ob die Tiere gezielt oder unbeabsichtigt mit einer giftigen Substanz in Kontakt gekommen sind, ist allerdings noch unklar. Auch andere mögliche Erklärungen – etwa eine Belastung durch Bleimunition oder eine Vergiftung außerhalb Kärntens in Friaul – werden derzeit als eher unwahrscheinlich eingeschätzt, da sich St. Lorenzen als „Konzentrationspunkt“ herauskristallisiert hat, wie Hohenegger gegenüber dem ORF erklärt. Um die genaue Todesursache zu klären, wurden Proben an ein Speziallabor in Deutschland übermittelt. Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen werden in den kommenden Tagen erwartet.

Wildtierkriminalitätsbericht

Erst vor wenigen Tagen wurde der Wildtierkriminalitätsbericht 2026 veröffentlicht, in dem WWF und BirdLife Österreich auf die illegale Verfolgung geschützter Arten in Österreich aufmerksam machen. In Kärnten sind solche Fälle vergleichsweise selten, für großes Aufsehen sorgte in den vergangenen Jahren jedoch etwa die Tötung der Luchsin Sofia – der Täter konnte bis heute nicht ausgeforscht werden.