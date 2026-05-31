Illegale Motorrad-Spritztour endet für Kärntner (17) im Spital

Ohne Führerschein, ohne Helm und mit einem nicht zugelassenen Motorrad unterwegs: Für einen jungen Klagenfurter endete eine Spritztour im Bezirk St. Veit im Krankenhaus.

Am 31. Mai ging ein Motorradausflug für einen 17-jährigen Klagenfurter nicht gut aus. Wie die Polizei informiert, war er gegen 11 Uhr auf einer Gemeindestraße in Friesach (Bezirk St. Veit) unterwegs. Brisant: Das Moped war nicht zum Verkehr zugelassen, er hatte keinen Führerschein und er trug auch keinen Helm. Wegen eines Fahrfehlers stürzte der Jugendliche und wurde verletzt. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus Friesach verbracht. Ein Alkotest verlief negativ.

16-Jähriger Zeuge ausgeforscht

Am Motorrad entstand ein hoher Sachschaden. „Als Zeuge konnte ein 16-jähriger aus Friesach (Sohn des Motorradbesitzers) ausgeforscht werden, welcher das Motorrad für die Fahrt zur Verfügung gestellt hatte“, so die Polizei abschließend. An diesem Wochenende häufen sich sie Motorradunfälle in Kärnten: In Hermagor löste am Sonntag ein Bremsmanöver einen Unfall mit Kettenreaktion aus, am Samstag gab es in Kärnten gleich sechs Motorradunfälle mit Schwerverletzten.