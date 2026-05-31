Schwerer Unfall in Südkärnten: Feuerwehr muss Verletzte befreien

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B80 am Sonntag mussten Kärntner Feuerwehren verletzte Personen aus ihren Fahrzeugen befreien.

Mit dem Rettungshubschrauber wurden die Verletzten nach dem Unfall in Wunderstätten ins Krankenhaus gebracht.

Mit dem Rettungshubschrauber wurden die Verletzten nach dem Unfall in Wunderstätten ins Krankenhaus gebracht.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntag auf der B80 Lavamünder Bundesstraße einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst, wie die Freiwillige Feuerwehr Untermitterdorf bekannt gab. Bei Wunderstätten (Bezirk Völkermarkt) kollidierten zwei Autos frontal miteinander. Mehrere Personen wurden verletzt.

Frontalcrash und beginnender Fahrzeugbrand

Die Feuerwehr Untermitterdorf wurde per Sirenenalarm zu dem Unfall nahe dem Kraftwerk Wunderstätten gerufen. „Laut Erstmeldung handelte es sich um einen Frontalzusammenstoß zweier PKW mit beginnendem Fahrzeugbrand auf Höhe des Kraftwerks Wunderstätten“, so die Florianis. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte errichteten die Feuerwehrleute sofort einen Brandschutz, um ein mögliches Feuer zu verhindern. Gleichzeitig begannen sie mit der Rettung der Unfallopfer aus den Fahrzeugen.

Hubschrauber brachte Verletzte ins Krankenhaus

Die Verletzten wurden nach ihrer Befreiung aus den Autos an den Rettungsdienst übergeben. „Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten mittels Rettungshubschrauber und Rettungsfahrzeugen in umliegende Krankenhäuser gebracht“, so die Feuerwehr Untermitterdorf. Wie viele Personen genau verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Sperre der B80

Nach Abschluss der Rettungsarbeiten entfernten die Einsatzkräfte die Unfallfahrzeuge, banden ausgelaufene Betriebsmittel und reinigten die Fahrbahn. Während des gesamten Einsatzes blieb die B80 für den Verkehr gesperrt. Neben den Feuerwehren Untermitterdorf, Lavamünd und St. Paul im Lavanttal standen auch Rettungsdienst, Notarzt, Christophorus 11 sowie die Polizei im Einsatz.