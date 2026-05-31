Viermal Gold für Kärntner Bauernhof: „Natürlicher“ Speck begeistert Jury

Mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen hat der Sonnleitnhof in St. Urban bei der Kärntner Fleischwarenprämierung groß abgeräumt. Das Besondere: Die ausgezeichneten Produkte kommen ohne Zusatzstoffe aus.

Die Kärntner Landwirtschaftskammer und der Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter zeichneten kürzlich die besten Rohpökelspezialitäten des Landes aus. Und bei dieser Fleischwarenprämierung hat die Familie Kogler vom Sonnleitnhof in St. Urban (Bezirk Feldkirchen) groß aufgezeigt. Insgesamt gab es für sie viermal Gold und zweimal Silber.

Fast nicht mitgemacht

Das Besondere: Die ausgezeichneten Produkte kommen laut Betrieb ohne Nitrit, Zucker, Geschmacksverstärker und andere Zusatzstoffe aus. Prämiert wurden nämlich ausschließlich Produkte der sogenannten „OHNE“-Linie. Gold gab es für Karreespeck, Osso Collo, Schinkenspeck und Bauchspeck. Die Hauswürstel wurden mit Silber ausgezeichnet. Für Landwirt Wilfried Kogler kamen die Auszeichnungen ein wenig überraschend: „Wir haben lange überlegt, ob wir mit den ‚OHNE‘-Produkten überhaupt bei der Fleischwarenprämierung mitmachen sollen. Umso mehr freuen wir uns über die Auszeichnungen“, erklärt er.

Für privaten Gebrauch entwickelt

Entwickelt wurde die Produktlinie ursprünglich für den privaten Gebrauch. Die Familie suchte nach einer Alternative zu herkömmlichen Speck- und Wurstwaren und setzte dabei auf eine Herstellung mit Salz und Gewürzen statt auf zusätzliche Hilfsstoffe. Später arbeitete der Betrieb auch mit dem Reflux-Spezialisten Dr. Martin Riegler zusammen. Die Produkte sollen dadurch für Menschen mit bestimmten Verdauungsproblemen besser verträglich sein. Der Sonnleitnhof vermarktet seine Produkte unter der Marke „Kärntner Molkeschwein“. Die Tiere werden laut Betrieb auf Stroh gehalten und mit Getreide aus der Region sowie Molke gefüttert.