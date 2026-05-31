Tödliches Unglück am Seebergsattel: Für Biker (30) kam jede Hilfe zu spät

In Völkermarkt kam es am Sonntag zu einem tragischen Unfall. Ein 30-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Motorrad – und in weiterer Folge sein Leben.

Ein Motorradunfall am Seebergsattel in Kärnten endete am Sonnta, den 31. Mai, tödlich. Wie die Polizei informiert, war ein 30-jähriger Mann aus Slowenien um die Mittagszeit auf der B82 von Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) in Richtung Grenzübergang Seebergsattel unterwegs.

In Wald geschleudert

Doch dann passierte es: In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Wie die Polizei schildert, schlitterte er samt seinem Motorrad über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitschiene. Der 30-jährige wurde unter der Leitschiene in ein Waldstück geschleudert und blieb dort im steilen unwegsamen Gelände liegen. Sein Motorrad blieb auf der Straße.

Reanimation erfolglos

Nachkommende Motorradfahrer reagierten sofort: Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte, die ihr Möglichstes taten. „Der Verunfallte wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Eisenkappel (16 Mann und drei Fahrzeuge) aus dem steilen Gelände geborgen und zurück auf die B82 gebracht“, berichtet die Polizei. Ein Notarzt versuchte, den Slowenen zu reanimieren, doch leider vergeblich: „Der 30-jährige erlitt jedoch tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2026 um 20:47 Uhr aktualisiert