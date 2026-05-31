Gewitterfront zieht durch Kärnten und sorgt für zahlreiche Einsätze

Die teils heftigen Gewitter am Sonntagnachmittag haben die Einsatzkräfte in Kärnten gefordert. Von einem Waldbrand über einen großangelegten Sucheinsatz am Faaker See bis hin zu umgestürzten Bäumen rückten Feuerwehren aus.

Am Sonntagnachmittag zogen vielerorts Gewitter durch Österreich. Auch in Kärnten mussten Feuerwehren mehrfach ausrücken. Besonders ungewöhnlich war ein Einsatz im Strandbad Drobollach. Nachdem ein Unwetter mit heftigem Regen über den Faaker See gezogen war und zahlreiche Badegäste fluchtartig das Strandbad verlassen hatten, wurden auf einem Badesteg herrenlose Schlapfen entdeckt, die für einen Sucheinsatz sorgten.

Waldbrände nach Blitzeinschlag in St. Veit

Bereits zu Mittag war es im Bezirk St. Veit zu einem Waldbrand gekommen. In Dörfl in der Gemeinde Gurk gerieten rund 500 Quadratmeter Waldfläche in Brand. Auch hier waren Unwetter die Wurzel des Übels: Nach Angaben der Feuerwehr Straßburg hatte ein Blitzschlag den Brand ausgelöst. Und auch am Pleschutzkogel in der Gemeinde Althofen sorgte ein Blitz am Sonntagnachmittag für einen Waldbrand. Hier waren nach Angaben der Polizei rund 150 Quadratmeter Wald betroffen, die Feuerwehr Althofen konnte die Flammen löschen und hält am Abend weiter Brandwache.

©Freiwillige Feuerwehr Straßburg In Gurk rückten am Sonntag drei Feuerwehren zu einem Waldbrand aus.

Umgestürzte Bäume beschäftigten Feuerwehren

Auch zahlreiche Sturmeinsätze standen auf dem Programm. Die Freiwillige Feuerwehr Emmersdorf bei Klagenfurt musste am Sonntagnachmittag wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Ähnlich die Situation im Lavanttal: Die Feuerwehr Fischering wurde ebenfalls zu mehreren Unwettereinsätzen nach einem schweren Gewitter gerufen, wie sie in den sozialen Medien informierten.

©Freiwillige Feuerwehr Klagenfurt Emmersdorf Auch in Klagenfurt war die Feuerwehr Emmersdorf mit Unwettereinsätzen beschäftigt.

Wetter in Kärnten bleibt wechselhaft

Die erste Hitzewelle des Jahres endete in Österreich also vielerorts mit einem Krach. Auch in den kommenden Tagen bleibt die Gewittergefahr laut Wetterprognosen der GeoSphere Austria nämlich bestehen. Am Montag ist vor allem am Nachmittag im Süden und Osten des Landes noch mit Regen und Gewittern zu rechnen. Der Dienstag bleibt laut aktuellen Prognosen in Kärnten weitestgehend niederschlagsfrei, bevor am Mittwoch eine Kaltfront erneut für kräftige Schauer und Gewitter sorgen kann.