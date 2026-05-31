Zwei Buben (11, 13) werden nach schwerem Unfall zu Ersthelfern

Mitten auf der B80 wurden Gery, seine zwei Söhne und sein Vater heute zu Helden: Nach einem schweren Frontalcrash retteten sie einen Verletzten aus einem brennenden Auto. Gegenüber 5 Minuten schildert Gery die dramatischen Szenen.

Als Gery mit seinem Vater und seinen beiden Söhnen am Sonntag (31. Mai) auf der B80 unterwegs war, ahnte niemand, dass die Familie wenige Minuten später mitten in einem Rettungseinsatz stehen würde. Nach einem Frontalzusammenstoß bei Wunderstätten im Bezirk Völkermarkt retteten sie einen Verletzten aus einem der Unfallfahrzeuge – noch bevor Feuerwehr und Rettung eintrafen. Besonders bemerkenswert: Mitgeholfen nach dem Unfall haben auch Gerys Söhne, die erst 13 und 11 Jahre alt sind.

Auto fiel schon vor dem Unfall auf

Der Familie war das spätere Unfallauto bereits vor dem fatalen Zusammenstoß aufgefallen: „Der Fahrer hatte uns mit einem Karacho überholt“, erzählt Gery gegenüber 5 Minuten. Der Mann sei danach kurz stehen geblieben und habe die Familie wenig später erneut mit hoher Geschwindigkeit überholt und auch Kurven geschnitten. Und dann passierte es. Wie die Polizei schildert, geriet der 36-Jährige Autofahrer, der Gery aufgefallen war, mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm eine 17-Jährige entgegen, die gerade mit ihrer Mutter auf L-Übungsfahrt war und nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Es kam zum Frontalcrash, zu dem Gery und seine Familie hinzustießen. „Keine Minute nach dem zweiten Überholvorgang haben wir, als wir um die Kurve gefahren sind, die Unfallfahrzeuge gesehen“, schildert Gery. Sein erster Gedanke: „Und das war es jetzt wert?“ Doch dann blieb keine Zeit mehr zum Nachdenken.

Mit vereinten Kräften

Die Familie hielt sofort an. „Wir sind sofort mit Warnblinkanlage stehen geblieben, rausgesprungen. Alle vier, mein Vater, meine Söhne (13 und 11) und ich“, erzählt er. Eigentlich wollte Gery sofort den Notruf wählen. Doch dann sah er, dass das Notrufsystem eines der beteiligten Fahrzeuge bereits automatisch Alarm geschlagen hatte. Während die Mutter und ihre 17-jährige Tochter ihr Fahrzeug verlassen konnten, kümmerte sich Gerys Vater um die beiden Frauen und schilderte den Einsatzkräften die Lage. Gery selbst versuchte, zum schwer verletzten Fahrer des anderen Autos vorzudringen, doch die Tür klemmte. Mit vereinten Kräften schafften sein Vater und er es schließlich, die Fahrertür aufzudrücken.

13-Jähriger reagierte geistesgegenwärtig

Doch dann eskalierte die Situation weiter: „In dem Moment schreit mein Sohn, dass das Auto brennt.“ Der 13-Jährige reagierte sofort und geistesgegenwärtig. „Er rannte daraufhin zu unserem Auto, holte die 1-Liter-Wasserflasche und hat sie in die Motorhaube gegossen“, berichtet Gery, der währenddessen darum kämpfte, den eingeklemmten Fahrer zu befreien. Gemeinsam mit einem weiteren Helfer gelang es schließlich, den Mann aus dem brennenden Auto zu ziehen. Gleichzeitig bekämpften Gerys Vater und sein Sohn die Flammen mit einem Feuerlöscher. Unterstützung kam von einem nachkommenden Busfahrer, der ebenfalls mit einem Feuerlöscher zu Hilfe eilte: „So konnten wir den Brand verhindern.“ Kurz darauf trafen Feuerwehr, Sanitäter und Rettungskräfte ein und übernahmen die Versorgung der Verletzten.

„Sie haben sofort gehandelt“

Besonders stolz ist Gery auf seine beiden Söhne. Angst oder Zögern habe es in diesem Moment nicht gegeben. „Sie haben sofort gehandelt, ohne groß darüber nachzudenken oder zu urteilen. Wichtig war, erst einmal zu helfen. Die Fragen und Gedanken kamen erst später“, schildert der Vater. Umso beeindruckender, als die Familie über keine spezielle Erste-Hilfe-Ausbildung oder Erfahrungen mit Notfällen hat. Sie handelten laut ihm einfach nur aus dem Bedürfnis heraus, „das Richtige zu tun in der Hoffnung, dass andere das auch tun, wenn ich es mal nötig haben sollte.“

Großes Lob für die Einsatzkräfte

Wie stark die Ereignisse des heutigen Tages die beiden Buben beschäftigen werden, kann Gery noch nicht abschätzen. „Mir und meinem Vater geht es so weit gut. Wie es den Kids ergeht, werden wir sehen. Aktuell ist es noch aufregend, man merkt allerdings, dass es sie beschäftigt.“ Zum Schluss möchte er vor allem eines loswerden: Dankbarkeit gegenüber den Einsatzkräften.

Ich finde es absolut großartig, wie sich alle, die Einsatzleiter der Feuerwehr, die Polizei und die Rettungskräfte, auch um die Kids gekümmert und sich auch bei ihnen bedankt haben für die großartige Hilfe. Ich denke, dass ein einfaches ehrliches Danke so viel bewirken kann.“

Ein Danke, das an diesem Sonntag wohl in beide Richtungen geht.