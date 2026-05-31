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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt die Aussicht von der Burgruine Altfinkenstein Richtung Dobratsch.
In Kärnten wechseln sich am Montag Regen und Sonne ab.
Kärnten
31/05/2026
Wetterprognose

Regen & Sonne: Wechselhafter Wochenstart in Kärnten

Die neue Woche startet in Kärnten wechselhaft. In der Früh gibt es noch vielerorts Regen, bevor eine sonnige Phase folgt. Am Nachmittag kann es wieder zu Schauern kommen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Die Woche beginnt in Kärnten vielerorts noch nass. In den Montagmorgenstunden regnet es laut Prognose von GeoSphere Austria häufig, doch die Wetterlage entspannt sich im Laufe des Vormittags. Von Westen her zieht der Regen ab, und es setzt sich zunehmend freundliches Wetter durch. Mit einem lebhaften Nordwestwind lockern die Wolken immer mehr auf, sodass sich vielerorts die Sonne zeigen kann. Am Nachmittag bleibt es überwiegend trocken, ganz stabil ist die Atmosphäre allerdings nicht: Vor allem in den südlichen und östlichen Landesteilen können sich Regenschauer oder Gewitter entwickeln. Die Temperaturen starten mit 12 bis 15 Grad in den Tag. Am Nachmittag werden je nach Region 20 bis 25 Grad erreicht

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