Trendsport-Boom in St. Veit: Erste Padel-Courts für die Herzogstadt

Vor rund zehn Jahren fand Padel-Tennis seinen Weg nach Österreich. Mittlerweile gibt es österreichweit bereits mehr als 400 Padel-Courts – nun kommt die beliebte Trendsportart auch nach St. Veit an der Glan. Bürgermeister Martin Kulmer begrüßt die Erweiterung des regionalen Sportangebots: „Mit den neuen Padel-Tennisplätzen entsteht eine zusätzliche Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen, gemeinsam aktiv zu sein und eine moderne, dynamische Sportart kennenzulernen.“

Bauarbeiten seit Dienstag

Seit Dienstag, dem 26. Mai, errichtet die PHP Padel Campus GmbH aus Klagenfurt auf dem Gelände des SCA St. Veit/Glan drei moderne Padel-Tennisplätze. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Fläche eines bisherigen Einzel- und Doppelplatzes grundlegend erneuert und für die zeitgemäße Padel-Anlage umgestaltet.

Padel-Tennis

„Padel-Tennis verbindet Elemente aus Tennis und Squash und wird überwiegend im Doppel auf einem kleineren Spielfeld gespielt. Dieses ist von Glas- und Gitterelementen umgeben, die aktiv in das Spiel eingebunden werden und für schnelle, dynamische sowie abwechslungsreiche Ballwechsel sorgen“, erklärt Christofer Huber von der PHP Padel Campus GmbH. Die Buchung der Plätze wird künftig unkompliziert über die App „Padel Mates“ möglich sein – jederzeit und ortsunabhängig. Darüber hinaus bietet die Plattform die Möglichkeit, neue Spielpartnerinnen und Spielpartner zu finden sowie Gruppen und Turniere zu organisieren und zu verwalten. „Nach aktuellem Planungsstand sollen die neuen Courts rechtzeitig zum 80-jährigen Jubiläum des SCA am 24. Juli fertiggestellt werden“, freut sich SCA-Obmann Björn Wilhelmer-Zitter, der sowohl die Eröffnung der neuen Anlage als auch das Vereinsjubiläum anschließend gebührend feiern möchte.