Schwerkranke Leonie (12) braucht deine Hilfe: Aktion in Kärnten findet statt

Leonie ist erst 12 Jahre alt und hat jetzt schon ein hartes Leben hinter sich. Sie ist schwerkrank. Du kannst ihr helfen.

Veröffentlicht am 1. Juni 2026, 09:40 / ©Geben für Leben

Im März 2024 veränderte sich das Leben der heute 12-jährigen Leonie von einem Tag auf den anderen: Sie erhielt die Diagnose akute lymphatische Leukämie. Tapfer nahm sie den Kampf gegen die Krankheit auf und verlor nie die Hoffnung. Doch nach einer Zeit des Bangens folgte am 16. April 2026 der schwere Rückschlag. Und wie Leonie geht es vielen, es werden zahlreiche Stammzellenspender gesucht.

Typiserungsaktion in Kärnten

Die junge Oberösterreicherin ist nun auf eine Stammzellspende als ihre große Hoffnung angewiesen. Und du kannst ihr und anderen helfen! In Kärnten gibt es bald eine Typisierungsaktion. Nämlich am 4. Juni in Moosburg.

Alle Infos: Hauptanlass Ziel: Stammzellenspender:innen für die 12-jährige Leonie gesucht, die dringend Stammzellen benötigt, um gesund zu werden.

Motto: „Rette auch DU ein Leben! – SCHENKE Hoffnung“

Organisation: Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich Details zur Typisierungsaktion Event: Radwandertag Moosburg

Ort: Freiwillige Feuerwehr Moosburg, Wachenbuchener Str. 5, 9062 Moosburg

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 4. Juni 2026 von 9– 15 Uhr Wer kann spenden & wie funktioniert es? Voraussetzungen: Du bist zwischen 16 und 45 Jahre alt und gesund.

Ablauf: Die Typisierung erfolgt unkompliziert über einen einfachen Wangenabstrich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 10:01 Uhr aktualisiert