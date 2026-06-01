Tierischer Einsatz: Floriani retteten Kalb aus Bachbett

Die Feuerwehr Hüttendorf wurde Sonntagnacht zu einem tierischen Einsatz nach St. Martin am Silberberg (Bez. St. Veit an der Glan) gerufen. Ein Kalb war in ein Bachbett gestürzt.

Ein Kalb war in ein Bachbett gestürzt.

Ein Kalb war in ein Bachbett gestürzt.

Am 31. Mai wurde die Freiwillige Feuerwehr Hüttendorf mittels Sirene gegen 21 Uhr zu einer Tierrettung nach St. Martin alarmiert. Ein junges Kalb war ins Bachbett gestürzt.

Jungtier wurde gerettet

Mittels Bergetuch und vereinter Mannschaftskraft wurde das Jungtier gerettet. Nach circa zwei Stunden konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Mühlen stand im Einsatz.