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/ ©FF Hüttenberg
Bild auf 5 Minuten zeigt die Feuerwehr mit dem geretteten Kalb
Ein Kalb war in ein Bachbett gestürzt.
St. Martin am Silberberg
01/06/2026
Danke!

Tierischer Einsatz: Floriani retteten Kalb aus Bachbett

Die Feuerwehr Hüttendorf wurde Sonntagnacht zu einem tierischen Einsatz nach St. Martin am Silberberg (Bez. St. Veit an der Glan) gerufen. Ein Kalb war in ein Bachbett gestürzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)
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Am 31. Mai wurde die Freiwillige Feuerwehr Hüttendorf mittels Sirene gegen 21 Uhr zu einer Tierrettung nach St. Martin alarmiert. Ein junges Kalb war ins Bachbett gestürzt.

Jungtier wurde gerettet

Mittels Bergetuch und vereinter Mannschaftskraft wurde das Jungtier gerettet. Nach circa zwei Stunden konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Mühlen stand im Einsatz.

Bild auf 5 Minuten zeigt den Feuerwehreinsatz
©FF Hüttenberg |
Die Floriani…
Bild auf 5 Minuten zeigt die Feuerwehr mit dem geretteten Kalb
©FF Hüttenberg |
…retteten das Kalb…
Bild auf 5 Minuten zeigt den Feuerwehreinsatz
©FF Hüttenberg |
…aus der misslichen Lage.
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