Blitz löste Waldbrand aus: Stundenlanger Einsatz für die Feuerwehr

Ein Blitzschlag hat am Sonntag, dem 31. Mai 2026, einen beginnenden Waldbrand am Pleschutz im Gemeindegebiet von Althofen verursacht. Die Feuerwehr Althofen rückte aus.

Um 15.29 Uhr wurde die Feuerwehr Althofen mittels Personenrufempfänger alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand im Bereich des Gipfelkreuzes am Pleschutz bereits eine rund 150 m² große Waldfläche in Brand.

Feuer konnte rasch lokalisiert werden

Trotz der erschwerten Zufahrt konnte das Feuer durch das rasche und koordinierte Eingreifen der eingesetzten Kräfte rasch lokalisiert werden. Mittels mehrerer Angriffsleitungen sowie dem Einsatz von Feuerpatschen gelang es, den Brand anschließend abzulöschen. Anschließend wurde der betroffene Bereich händisch umgegraben, um versteckte Glutnester aufzuspüren und ein Wiederaufflammen zu verhindern. Die Einsatzkräfte konnten gegen 21.15 Uhr wieder in das Rüsthaus einrücken.