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/ ©FF Althofen
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Waldbrand
Die Feuerwehr Althofen bekämpfte am Sonntag einen Waldbrand.
Althofen
01/06/2026
Am Sonntag

Blitz löste Waldbrand aus: Stundenlanger Einsatz für die Feuerwehr

Ein Blitzschlag hat am Sonntag, dem 31. Mai 2026, einen beginnenden Waldbrand am Pleschutz im Gemeindegebiet von Althofen verursacht. Die Feuerwehr Althofen rückte aus.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Um 15.29 Uhr wurde die Feuerwehr Althofen mittels Personenrufempfänger alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand im Bereich des Gipfelkreuzes am Pleschutz bereits eine rund 150 m² große Waldfläche in Brand.

Feuer konnte rasch lokalisiert werden

Trotz der erschwerten Zufahrt konnte das Feuer durch das rasche und koordinierte Eingreifen der eingesetzten Kräfte rasch lokalisiert werden. Mittels mehrerer Angriffsleitungen sowie dem Einsatz von Feuerpatschen gelang es, den Brand anschließend abzulöschen. Anschließend wurde der betroffene Bereich händisch umgegraben, um versteckte Glutnester aufzuspüren und ein Wiederaufflammen zu verhindern. Die Einsatzkräfte konnten gegen 21.15 Uhr wieder in das Rüsthaus einrücken.

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