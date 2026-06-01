Arbeitsmarkt: Kärnten schafft die beste Bilanz Österreichs

Der Kärntner Arbeitsmarkt zeigt sich im Mai weiterhin von seiner starken Seite. Zumindest im Vergleich zum Vorjahr,

Die Mai-Statistik zur Arbeitslosigkeit in Kärnten ist da.

Die Mai-Statistik zur Arbeitslosigkeit in Kärnten ist da.

Die Zahl der Arbeitslosen inklusive jener Personen, die sich aktuell in Schulungsmaßnahmen befinden, ist im Jahresvergleich um 1,9 Prozent gesunken. Mit diesem Ergebnis führt Kärnten den positiven Trend im Bundesländervergleich an, während die Arbeitslosigkeit im österreichweiten Schnitt leicht um 0,8 Prozent anstieg. Die Zahl der aktiv Beschäftigten blieb mit einem minimalen Rückgang von 0,1 Prozent stabil.

Stellen verzeichnen ein Plus

Besonders dynamisch entwickelt sich der Stellenmarkt: Die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen verzeichnete in Kärnten ein kräftiges Plus von 16,7 Prozent – der stärkste Zuwachs in ganz Österreich, wo der Bundesschnitt im Gegenzug um 5,4 Prozent sank. Allerdings sehen nicht alle eine positive Entwicklung am Kärntner Arbeitsmarkt: Kirchenwirt kürzt Öffnungszeiten: „Ich finde einfach kein Personal“.

Der Arbeitsmarkt in Kärnten in Zahlen: Unselbstständig Beschäftigte gesamt (geschätzt): 223.000 (Veränderung zum Vorjahr: -0,1% )

Vorgemerkte Arbeitslose (AL): 14.580 (Veränderung zum Vorjahr: -330 / -2,2% ) Frauen: 6.656 (-75 / -1,1% ) Männer: 7.924 (-255 / -3,1% )

Schulungsteilnehmer:innen (SC): 3.339 (-10 / -0,3% )

Vorgemerkte AL & SC gesamt: 17.919 (-340 / -1,9% )

Arbeitslosenquote (geschätzt): 6,1% (-0,1 %-Punkte )

Jugendliche unter 25 Jahre: 1.382 (+4 / +0,3% )

Ältere über 50 Jahre: 5.488 (-219 / -3,8% )

Langzeitarbeitslose über 1 Jahr: 2.580 (+143 / +5,9% )

Lehrstellensuchende (sofort verfügbar): 423 (+73 / +20,9% )

Offene Lehrstellen (sofort verfügbar): 495 (-34 / -6,4% )

Offene Stellen (sofort verfügbar): 6.382 (+915 / +16,7% )