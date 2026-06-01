Österreichweit einzigartig: Ruderboot wird zum Sternerestaurant in Kärnten

Es gibt in Kärnten nun etwas, dass es sonst so in Österreich nirgends bisher gibt. Ihr bekommt nämlich auf einem Ruderboot, mitten am Weißensee, eine Sternemenü serviert.

Ein Ruderboot als schwimmendes Sternerestaurant! Es ist ein kulinarischer Auftakt, den es in dieser Form noch nirgends gibt: Im „Rouge Noir“ am Weißensee beginnt das Menü nicht mehr am Tisch, sondern dort, wo sein Ursprung liegt – mitten am See, in einem Ruderboot.

Mitten am See serviert

Mit „Rouge Noir – Die Odys“SEE“ macht Sternekoch Stefan Glantschnig den Weißensee ab sofort zur Quelle seiner Küche. Sein neues Konzept: Fisch kommt ausschließlich nur mehr aus dem Weißensee, begleitet jedoch von Produkten und Aromen aus aller Welt. Auf Wunsch werden die ersten Happen des Menüs inklusive Champagner im Ruderboot mitten am See serviert.

Erstes schwimmendes Sternerestaurant

Damit wird das „Rouge Noir“ zum ersten schwimmenden Sternerestaurant österreichweit. Dafür arbeitet Glantschnig eng mit dem einzigen Berufsfischer des Weißensees zusammen: Fischer Markus Limarutti selbst ist Teil der Inszenierung und gibt den Gästen im „Rouge Noir“ an jedem Abend Einblick in sein Handwerk.