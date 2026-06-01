Dieser Bürgermeister tritt wieder bei den Wahlen an

Bürgermeister Wolfgang Krenn (ÖVP) hat heute bekanntgegeben, dass er bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 28. Februar 2027 erneut für das Bürgermeisteramt in Berg im Drautal kandidiert.

Krenn führt die Gemeinde seit Juni 2018 und wird mit dem “Team Wolfgang Krenn – Volkspartei Berg & Parteifreie” ins Rennen gehen. „Mein Anspruch war und ist es, nachhaltige Sachpolitik zu machen, wirtschaftlich ausgewogene Entscheidungen zu treffen und alle einzubinden, die für Berg etwas zum Positiven beitragen wollen“, betont Krenn.

Das sagt Krenn:

„Ich kandidiere wieder, weil mir Berg am Herzen liegt und weil ich gemeinsam mit unserem Team noch viel für unsere Gemeinde bewegen will. In den vergangenen Jahren ist viel gelungen – von neuem Wohnraum über den Ausbau der Kinderbetreuung, die Sanierung von Gemeindestraßen bis hin zum Erhalt unseres Freibades. Wir haben Berg veranmtwortungsbewusst und vorausschauend geführt. Auf dieser Grundlage will ich gemeinsam mit einem starken Team weiterarbeiten.“

Gutes Gesprächsklima

Wolfgang Krenn betont, dass das gute Gesprächsklima im Gemeinderat ein entscheidender Erfolgsfaktor ist: „Wir haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sich Sachpolitik über Parteigrenzen hinweg lohnt. Ich lasse andere Meinungen gelten und binde alle ein, die in Berg etwas zum Positiven beitragen wollen. Ebenso sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gemeindeamt ein wesentlicher Faktor für die positive Entwicklung der Gemeinde. „Wir haben ein wirklich starkes, serviceorientiertes Team, das täglich für die Bergerinnen und Berger da ist“, so Krenn.

Noch eingies zu tun

Trotz der starken Bilanz gibt es klare Vorhaben für die kommende Funktionsperiode. So stehen unter anderem die Wohnsituation für Jungfamilien, die Belebung des Schwimmbades, die laufende Sanierung der Straßen und Wege, die wohnortnahe Betreuung der älteren Generation und die Sicherung der touristischen Infrastruktur im Fokus.