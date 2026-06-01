Nach 20 Jahren: Führungswechsel beim Bauernbund

Mit Maximilian Kogler wurde ein engagierter Junglandwirt und erfahrener Funktionär zum neuen Bezirksobmann gewählt. Mit großer Wehmut, aber auch mit Demut und Dankbarkeit hat LK-Präsident und Landesobmann des Kärntner Bauernbundes, Siegfried Huber, beim Bezirksbauerntag sein Amt als Bezirksobmann des Bauernbundes Feldkirchen nach 20 Jahren in neue Hände gelegt.

Zwei Jahrzehnte gemeinsamer Arbeit

Zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus den Feldkirchner Gemeinden nutzten die Gelegenheit, um gemeinsam auf zwei Jahrzehnte engagierter Arbeit zurückzublicken. Neben den zahlreichen agrarpolitischen Herausforderungen, die in dieser Zeit bewältigt wurden, standen auch die vielen gesellschaftlichen Aktivitäten im Mittelpunkt der Erinnerungen – allen voran der mittlerweile legendäre Bezirksbauernball, der über die Bezirksgrenzen hinaus Bekanntheit erlangte.

Zeit für die Übergabe

Für Huber war jedoch stets klar, dass Verantwortung auch bedeutet, rechtzeitig Platz für die nächste Generation zu machen. „Nach 20 Jahren ist die Zeit reif für eine geordnete Übergabe. Wenn mit Maximilian Kogler ein engagierter und kompetenter Nachfolger bereitsteht, dann muss man diese Chance nutzen“, betonte Huber. Mit Maximilian Kogler übernimmt ein junger, aber bereits erfahrener Funktionär die Verantwortung im Bezirk. Der 25-jährige Jungbauer aus St. Urban ist seit Jahren politisch und agrarisch aktiv. Bei der Gemeinderatswahl 2021 erreichte er auf Anhieb ein Direktmandat und gestaltet seither als Gemeindevorstand die Entwicklung seiner Heimatgemeinde mit. Auch bei der Landwirtschaftskammerwahl 2021 konnte Kogler mit dem ersten Platz in seiner Gemeinde ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Der leidenschaftliche Jungbauer vom Sonnleitnhof, der gemeinsam mit seiner Familie auf Direktvermarktung vom „Kärntner Molkeschwein“ setzt, ist zudem Landesobmann der Kärntner Jungbauernschaft. Beim Bezirksbauerntag wurde er nun einstimmig zum neuen Bezirksobmann des Bauernbundes Feldkirchen gewählt.