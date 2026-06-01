Pariser Forscherinnen in Kärnten: Neuer Schwung für Jugendschutz

Drei Studentinnen aus Paris forschen im Rahmen eines ERASMUS+-Projekts mehrere Wochen lang in Kärnten zur Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes. Sie wurden heute, Montag, offiziell vom Kinder- und Jugendschutzreferenten LR Peter Reichmann im Amt der Kärntner Landesregierung empfangen.

Kostenlose Kooperation

Die für das Land Kärnten kostenlose wissenschaftliche Kooperation fällt in eine entscheidende Phase der Reform des Kärntner Kinder- und Jugendhilfesystems und unterstreicht die wachsende Bedeutung europäischer Partnerships für moderne Sozialpolitik. Die drei Studentinnen werden unter der Betreuung von Ignacio Socas – ein international anerkannter und mehrfach ausgezeichneter spanischer Experte für Familienpolitik, Demografie und Erziehung – gemeinsam mit Expertinnen und Experten vor Ort nach geeigneten Möglichkeiten der Deinstitutionalisierung der Kinder- und Jugendhilfe forschen. Die Arbeit untersucht unter anderem, wie Prävention, Familienunterstützung und gemeindenahe Angebote gestärkt werden können, um Kindern möglichst sichere Entwicklungsbedingungen innerhalb ihres familiären Umfelds zu ermöglichen. Gleichzeitig werden erfolgreiche europäische Modelle analysiert und auf ihre Anwendbarkeit für Kärnten geprüft.

Gewinn für Kärnten

Reichmann spricht von einem absoluten Gewinn für Kärnten: „Die Ergebnisse der Studie sollen konkrete Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis liefern und damit einen unmittelbaren Mehrwert für Kärnten schaffen. Ziel ist, dass dadurch ein weiterer wichtiger Baustein für die Entwicklung eines evidenzbasierten Reformfahrplan gelegt wird, der langfristig zur Verbesserung der Betreuungsqualität, zur Stärkung von Familien und zu einem modernen, kinderrechtskonformen Unterstützungssystem beiträgt.“ Dass Kärnten als Partner für ein derartiges internationales Forschungsprojekt auftritt, ist auch Ausdruck der starken europäischen Vernetzung des Landes. Die guten Beziehungen Kärntens auf EU-Ebene – nicht zuletzt durch die engagierte Arbeit des Kärntner Verbindungsbüros in Brüssel – schaffen laufend Möglichkeiten für Kooperationen in Forschung, Bildung und Sozialpolitik.