100 Jahre Strandbad Sittlinger: Hohe Auszeichnung für Traditionsbetrieb

Das traditionsreiche Strandbad Sittlinger in Döbriach feierte gestern, Sonntag, sein 100-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums war auch Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig bei den Feierlichkeiten unter den Gästen. Er kam nicht mit leeren Händen, sondern hatte ein ganz besonderes Geschenk dabei: Er verlieh Willibald Sittlinger das Recht zur Führung des Kärntner Landeswappens.

100 Jahre

„Diese Auszeichnung ist eine hohe Anerkennung für Unternehmen, die sich mit viel Herzblut und Innovationsgeist über viele Jahre hinweg für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes eingesetzt haben. Das Strandbad Sittlinger ist ein Stück Kärntner Tourismusgeschichte und seit Generationen ein Treffpunkt für Gäste und Einheimische. Betriebe wie dieser prägen die Identität unserer Tourismusregionen und stehen für Qualität, Beständigkeit und Engagement“, bedankte sich Wirtschaftslandesrat Schuschnig bei Willibald Sittlinger sowie dem gesamten Team und ergänzt: „100 Jahre erfolgreich einen Betrieb zu führen, ist heute alles andere als selbstverständlich. Hinter diesem Jubiläum stehen Generationen harter Arbeit, unternehmerischer Verantwortung und ein großer persönlicher Einsatz der Familie Sittlinger. Genau solche Betriebe machen Kärnten stark und lebenswert.“

Gründung 1926

Seit der Gründung durch die Gebrüder Sittlinger im Jahr 1926 steht das Familienunternehmen für Kärntner Gastfreundschaft direkt am Millstätter See. Es ist vor allem für seine Gastronomie, für das Strandbad, die Wasserskischule, den Bootsverleih und das selbstgemachte Eis bekannt. Seit 1994 führt Willibald Sittlinger den Traditionsbetrieb und modernisiert ihn laufend. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Gerade in Kärnten wissen wir, welchen Wert solche Familienbetriebe für unsere Regionen haben. Sie prägen das Bild unseres Tourismuslandes, schaffen Arbeitsplätze, stehen für Qualität und Gastfreundschaft und tragen wesentlich dazu bei, dass unser Land weit über die Grenzen hinaus geschätzt wird“, so Schuschnig abschließend.