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/ ©BHAK Völkermarkt
Bild auf 5 Minuten zeigt den Erfolsmann und die Schüler
Rund 70 Schüler nutzten die Gelegenheit, um mehr über Miklautz’ beeindruckenden Lebenslauf zu erfahren
Völkermarkt
01/06/2026
Toll!

Vom HAK-Absolventen zum KI-Forscher: Ehemaliger Absolvent inspiriert Schüler

Am Freitag, dem 22. Mai 2026, gab es an der Praxis-HAK Völkermarkt einen besonderen Besuch. Lukas Miklautz, der im Jahr 2012 an der Schule maturierte, kehrte für einen Vortrag an seine alte Wirkungsstätte zurück.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Rund 70 Schüler nutzten die Gelegenheit, um mehr über Miklautz’ beeindruckenden Lebenslauf zu erfahren. Nach seinem Wirtschaftsstudium promovierte er an der Universität Wien im Fach Informatik. Seine Doktorarbeit über maschinelles Lernen wurde sogar vom Bildungsministerium ausgezeichnet. Er sammelte bereits reichlich internationale Erfahrung und absolvierte Praktika für den Audi-Konzern in China, Indien und den USA. Heute forscht der Kärntner am Max-Planck-Institut für Biochemie in München im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Eine Ausbildung mit Zukunft

In seinem Vortrag erklärte Miklautz verständlich, wie künstliche neuronale Netze in der biologischen Forschung helfen, komplexe Daten zu entschlüsseln. „Dieser Besuch zeigt eindrucksvoll, welche Wege nach einer Ausbildung an unserer Schule möglich sind. Lukas Miklautz ist ein inspirierendes Beispiel dafür, dass eine kaufmännische Ausbildung in Kärnten der Ausgangspunkt für eine internationale Karriere in einem der spannendsten Zukunftsfelder sein kann“, zeigte sich Leiterin Mag. Manuela Pinter begeistert.

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