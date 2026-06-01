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Das Bild auf 5min.at zeigt Josef Kronlechner.
Josef Kronlechner bei seiner dritten Bürgermeisterangelobung 2021.
St. Veit an der Glan
01/06/2026
Josef Kronlechner

Kärntner Langzeitbürgermeister zieht sich zurück

18 Jahre lang lenkte er die Geschicke von Friesach, nun zieht Josef Kronlechner (SPÖ) einen Schlussstrich. Seine Nachfolge steht schon fest.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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Josef Kronlechner (SPÖ) war 18 Jahre lang Bürgermeister von Friesach. Doch nun soll laut Medienberichten Schluss sein. In einer Parteisitzung gab der 70-Jährige kürzlich seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Die Umstände wurden bereits geklärt: Am 30. September 2026 dankt Kronlechner ab, das Bürgermeisteramt soll die aktuelle Vizebürgermeisterin Ursula Heitzer (SPÖ) übernehmen.

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