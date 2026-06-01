Kärntner Langzeitbürgermeister zieht sich zurück

18 Jahre lang lenkte er die Geschicke von Friesach, nun zieht Josef Kronlechner (SPÖ) einen Schlussstrich. Seine Nachfolge steht schon fest.

Josef Kronlechner (SPÖ) war 18 Jahre lang Bürgermeister von Friesach. Doch nun soll laut Medienberichten Schluss sein. In einer Parteisitzung gab der 70-Jährige kürzlich seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Die Umstände wurden bereits geklärt: Am 30. September 2026 dankt Kronlechner ab, das Bürgermeisteramt soll die aktuelle Vizebürgermeisterin Ursula Heitzer (SPÖ) übernehmen.