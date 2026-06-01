Auf 26 Grad folgt Wettersturz: So wird die Woche in Kärnten

Die Gewitterserie ist vorerst vorbei, doch stabil bleibt das Wetter nicht: Nach einem sonnigen Dienstag zieht in der Nacht auf Mittwoch die nächste Regenfront über Kärnten. Wir haben einen Wochenausblick für dich.

Diese Woche legt das Sommerwetter in Kärnten eine kurze Pause ein. Nach einem gewittrigen Wochenende mit zahlreichen Feuerwehreinsätzen und einem wechselhaften Wochenstart folgt laut Prognosen der GeoSphere Austria ein sonniger Dienstag, bevor zur Wochenmitte hin ein deutlicher Wetterumschwung mit Regen und spürbar niedrigeren Temperaturen zu erwarten ist. Pünktlich zu Fronleichnam dürfte sich das Wetter aber wieder von seiner freundlichen Seite zeigen. Prinzipiell gilt: „Gewitter sollten diese Woche nicht mehr so Thema sein“, wie GeoSphere-Meteorologe Paul Rainer gegenüber 5 Minuten erklärt.

Dienstag wird in Kärnten sommerlich

„Morgen Dienstag wartet noch ein schöner Tag mit Temperaturen bis zu 26 Grad“, so Wetterexperte Paul Rainer auf Anfrage von 5 Minuten. Nach der Auflösung örtlicher Frühnebelfelder scheint zunächst vielerorts die Sonne. Erst gegen Abend werden in Teilen Oberkärntens erste Regenschauer wahrscheinlicher.

Mittwoch bringt Regen nach Kärnten

Bereits in der Nacht auf Mittwoch wird es jedoch wechselhafter, eine Störung zieht über Kärnten und bringt mancherorts kräftigen Regen. „Schon in der Nacht im Westen fängt es an“, so Rainer. Der Vormittag wird im ganzen Bundeslang regnerisch mit Schwerpunkt im Osten und Südosten. Besonders in Unterkärnten ziehen am Vormittag noch einige Regenschauer durch. In Oberkärnten soll sich das Wetter hingegen bereits früher beruhigen, so Rainer. Landesweit soll es zur Wochenmitte außerdem deutlich kühler werden, mit Höchstwerten zwischen 17 und 18 Grad.

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Wetterbesserung am Feiertag

Wer für Fronleichnam Ausflüge geplant hat, darf vorsichtig optimistisch sein. Laut GeoSphere soll der Donnerstag wieder überwiegend sonnig und trocken werden. „Am Feiertag ist das Wetter auf der freundlichen Seite mit Werten um die 25 Grad“, so Rainer. Erst gegen Abend könnten im äußersten Westen Kärntens vereinzelt Schauer auftreten.

Auf wechselhaften Freitag folgt sommerliches Wochenende

Am Freitag wird es jedoch wieder wechselhafter. Die Sonne zeigt sich in Kärnten nur noch zeitweise und von Südwesten her ziehen erneut Regenschauer auf. „Lokal kann es gewittrige Schauer geben, aber Unwetter sind nicht zu erwarten“, prognostiziert der Meteorologe. Auch das Wochenende dürfte vielerorts sommerlich schön verlaufen. Am Samstag sind zwar vereinzelt Regenschauer möglich, längere sonnige Phasen sollten aber überwiegen. Die Temperaturen steigen wieder auf angenehme 24 bis 25 Grad.