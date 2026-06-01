Lagerhalle in Feldkirchen in Vollbrand: Jetzt ist die Ursache klar

Am Freitag, 29. Mai 2026, ist bei einer Lagerhalle im Industriegebiet von Feldkirchen (Kärnten) ein Lagerhallenbrand ausgebrochen. Nun ist auch klar, wie es dazu kommen konnte.

Über 200 Floriani von zwölf Feuerwehren standen Freitagnachmittag, am 29. Mai 2026 ab 14.30 Uhr bei einem Lagerhallenbrand im Industriegebiet von Feldkirchen in Kärnten im Einsatz. Binnen kürzester Zeit stand dort die hölzerne Halle in Vollbrand, die Personen konnten sich aus dem Gebäude retten. Im Gebäudeinneren is in weiterer Folge auch eine Gasflasche explodiert. Auch die Fassade und die Fenster des benachbarten Postverteilerzentrums wurden durch die Hitze stark beschädigt, aus Sicherheitsgründen wurden die Arbeiter der angrenzenden Firmen ebenfalls evakuiert.

Zwei Floriani verletzt

Selbst die ÖBB musste eine Streckensperre einrichten, da es auch am angrenzenden Bahndamm zu brennen begann. Zwei Feuerwehrmänner wurden bei dem Einsatz verletzt. Alles dazu auch hier: Großeinsatz in Feldkirchen: Zwei verletzte Feuerwehrmänner.

Das ist die Ursache des Lagerhallen-Brands in Feldkirchen

Am heutigen Montag, 1. Juni 2026, gibt die Polizei nun die Brandursache bekannt. Nach den von Beamten des Landeskriminalamtes und des Bezirksbrandermittlers sowie der Brandverhütungsstelle Kärnten gemeinsam geführten Erhebungen konnte als Brandursache höchstwahrscheinlich die Schweißarbeiten in der Halle festgestellt werden. Noch unklar ist, wie hoch der Gesamtschaden ist.