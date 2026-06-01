Kärntnerin an seltener Krankheit gestorben – verläuft immer tödlich

Die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) ist eine sehr seltene, aber immer tödlich verlaufende Erkrankung des Gehirns. Sie wird durch fehlgefaltete Eiweißstoffe, sogenannte Prionen, verursacht. Diese schädigen Nervenzellen und führen zu einem raschen Abbau der Gehirnfunktionen. Typische Symptome sind Gedächtnisprobleme, Verwirrtheit, Persönlichkeitsveränderungen, Sehstörungen sowie Bewegungs- und Koordinationsprobleme. Die Krankheit schreitet meist innerhalb weniger Monate rasch voran und endet stets mit dem Tod der betroffenen Person.

Laut Gesundheitsministerium gibt es verschiedene Formen der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit: Die sporadische Form (85 Prozent aller Fälle) tritt zufällig auf. Das Risiko, daran zu erkranken, nimmt mit steigendem Alter zu. Daneben gibt es noch eine genetisch bedingte Form (ca. 15 Prozent) sowie eine Variante, die durch die indirekte Übertragung von Gewebe (z. B. bei medizinischen Eingriffen) von Mensch zu Mensch bilden kann (unter einem Prozent). Eine weitere sehr seltene Form (unter einem Prozent) wird über Nahrungsmittel übertragen, die mit Prionen verseucht sind.