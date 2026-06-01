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/ ©Daniel Schöffmann
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Regenbogen über dem Humitzberg.
Am Dienstag gibt es in Kärnten Regen und Sonnenschein.
Kärnten
01/06/2026
Wetterprognose

Kärnten am Dienstag: Sonniger Start, dann mancherorts Regen

Ein wechselhafter Dienstag wartet auf die Kärntnerinnen und Kärntner. Der Vormittag wird sonnig, am Nachmittag ist mancherorts mit Regen zu rechnen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Der Dienstag startet in Kärnten freundlich. Nach der Auflösung örtlicher Frühnebelfelder scheint laut Prognosen der GeoSphere Austria in weiten Teilen des Landes für mehrere Stunden die Sonne. Gegen Mittag bilden sich über den Bergen zunehmend Quellwolken, gleichzeitig ziehen von Südwesten her mehr Wolken auf. Trotzdem bleibt es in den meisten Regionen bis zum Abend trocken. Lediglich im Lesachtal, im Oberen Drautal und im Mölltal steigt gegen Abend die Wahrscheinlichkeit für erste Regenschauer. Die Temperaturen präsentieren sich dabei angenehm sommerlich. Nach einem frischen Start mit 7 bis 11 Grad werden am Nachmittag 21 bis 26 Grad erreicht. Einen detaillierten Wetterausblick für diese Woche findest du hier: Auf 26 Grad folgt Wettersturz: So wird die Woche in Kärnten.

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