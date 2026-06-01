Kärnten am Dienstag: Sonniger Start, dann mancherorts Regen

Der Dienstag startet in Kärnten freundlich. Nach der Auflösung örtlicher Frühnebelfelder scheint laut Prognosen der GeoSphere Austria in weiten Teilen des Landes für mehrere Stunden die Sonne. Gegen Mittag bilden sich über den Bergen zunehmend Quellwolken, gleichzeitig ziehen von Südwesten her mehr Wolken auf. Trotzdem bleibt es in den meisten Regionen bis zum Abend trocken. Lediglich im Lesachtal, im Oberen Drautal und im Mölltal steigt gegen Abend die Wahrscheinlichkeit für erste Regenschauer. Die Temperaturen präsentieren sich dabei angenehm sommerlich. Nach einem frischen Start mit 7 bis 11 Grad werden am Nachmittag 21 bis 26 Grad erreicht. Einen detaillierten Wetterausblick für diese Woche findest du hier: Auf 26 Grad folgt Wettersturz: So wird die Woche in Kärnten.