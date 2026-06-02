Open-Air-Kino der besonderen Art kommt wieder nach Kärnten

Kino unter freiem Himmel – aber ganz leise: Die beliebte Silent-Cinema-Tour macht heuer wieder in Kärnten Halt. Besucher dürfen dabei sogar selbst vorab über den Film entscheiden.

Vier "Silent Cinema"-Termine wird es diesen Sommer in Kärnten geben.

Vier "Silent Cinema"-Termine wird es diesen Sommer in Kärnten geben.

Die „Ö3 Silent Cinema“-Tour macht auch heuer wieder in Kärnten Station. Insgesamt vier Open-Air-Termine stehen diesen Sommer auf dem Programm. Die Tour startet österreichweit Anfang Juni und umfasst insgesamt 60 Standorte. Vier davon liegen in Kärnten. Los geht es am 3. Juli in Bad Kleinkirchheim. Weitere Stopps folgen in Spittal, St. Veit an der Glan sowie in Pörtschach.

Besucher können Film selbst wählen

Das Besondere am Konzept: Welcher Film gezeigt wird, entscheidet nicht der Veranstalter allein. Stattdessen können die Besucher vorab online aus mehreren Filmen auswählen und abstimmen. Der Siegerfilm wird anschließend bei der jeweiligen Veranstaltung gezeigt. Vor Ort erhalten die Gäste Funkkopfhörer. Damit kann jeder die Lautstärke selbst einstellen und bei internationalen Filmen sogar zwischen verschiedenen Sprachversionen wählen.

Wie oft gehst du ins Kino? Ich gehe regelmäßig ins Kino. Ich gehe ab und zu ins Kino. Ich gehe nur bei besonderen Filmen ins Kino. Ich schaue mir lieber zuhause Filme an. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ganz leises Kino

Durch die Kopfhörer bleibt es rund um die Veranstaltung vergleichsweise ruhig. Gleichzeitig erleben die Besucher das Gefühl eines klassischen Open-Air-Kinos unter freiem Himmel. „Die Veranstaltungen sind für Menschen jeden Alters konzipiert und bieten eine einladende Atmosphäre, sei es für Familien, Friends oder Movie-Fans“, heißt es seitens der Veranstalter abschließend.