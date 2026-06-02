Voller Erfolg: 15 Medaillen für Kärntner Nachwuchs

Die Kärntner Bowling-Jugend hat bei den Österreichischen Jugendmeisterschaften zu Pfingsten in Wiener Neustadt eindrucksvoll aufgezeigt und mit insgesamt 15 Medaillen für ein super Ergebnis gesorgt.

Die acht Kärntner Athletinnen und Athleten holten in den Bewerben der Schülerinnen und Schüler sowie der Juniorinnen und Junioren insgesamt fünf Gold-, vier Silber- und sechs Bronzemedaillen und unterstrichen damit die hervorragende Nachwuchsarbeit im Kärntner Sportbowling.

Kärntner Nachwuchs erfolgreich

Bereits am ersten Wettkampftag setzte die Kärntner Delegation im Doppelbewerb starke Akzente. Alex Cech-Strestik (Klagenfurt) und Patrick Tscherne (Pörtschach) sicherten sich im Schüler-Doppel mit einem Vorsprung von nahezu 300 Pins souverän die Goldmedaille. Bei den Juniorinnen gingen Gold, Silber und Bronze an Kärntner Athletinnen, während Luca Senekowitsch (Klagenfurt) gemeinsam mit seinem Partner Paul Gabriel aus Niederösterreich Gold bei den Junioren gewann.

Auch bei Einzelbewerben geglänzt

Auch in den Einzelbewerben bestätigten die Kärntner Nachwuchssportlerinnen und -sportler ihre ausgezeichnete Form. Patrick Tscherne gewann Bronze, Alex Cech-Strestik Silber und der jüngste Teilnehmer des Turniers, Colin Blevins (11, Klagenfurt), sicherte sich bei seinem ersten Antreten ebenfalls Bronze und stellte mit 1.793 Pins eine persönliche Bestleistung auf. Bei den weiblichen Juniorinnen gelang sogar ein Dreifacherfolg mit Gold für Denise Stranner (Klagenfurt), Silber für Stefanie Stranner (Klagenfurt) und Bronze für Anna Marie Strucl (Klagenfurt). Luca Senekowitsch komplettierte die Medaillenbilanz mit Bronze bei den männlichen Junioren.

„Außergewöhnlicher Erfolg“

Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer zeigt sich von den Leistungen des Bowling-Nachwuchses beeindruckt und gratuliert: „15 Medaillen bei Österreichischen Meisterschaften sind ein außergewöhnlicher Erfolg und ein eindrucksvoller Beweis für das hohe sportliche Niveau unserer Kärntner Bowling-Jugend. Die Athletinnen und Athleten haben mit großem Einsatz, Disziplin und Teamgeist hervorragende Leistungen erbracht und Kärnten auf nationaler Ebene bestens vertreten. Dazu gratuliere ich allen Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinnern sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr herzlich.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2026 um 09:26 Uhr aktualisiert