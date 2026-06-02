Starkregen, Gewitter und deutlich kühler: In Kärnten wird es ungemütlich

Am heutigen Dienstag scheint größtenteils kärntenweit noch die Sonne. Das Wetter schlägt aber gegen Abend/Nacht um.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kann es in Kärnten ungemütlich werden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kann es in Kärnten ungemütlich werden.

Am heutigen Dienstag zeigt sich der Frühling noch von seiner guten Seite. Aber gegen Abend kommt ein Wetterumschwung, spätestens in der Nacht regnet es dann in ganz Kärnten. Es können Gewitter auftreten und Starkregen.

Starkregen erwartet

In der kommenden Nacht auf Mittwoch kündigt sich in Osttirol, Oberkärnten sowie im Bereich der Karawanken ein markantes Regengebiet an, für das wir eine Wetterinformation der Stufe Gelb ausgeben. Bis Mittwochmittag ist mit kräftigen Niederschlägen und teils eingelagerten Gewittern zu rechnen, so David Kaufmann von tauernwetter.at.

Erwartete Niederschlagsmengen: In Osttirol, Oberkärnten sowie im Bereich der Karawanken: 30 bis 60 Liter pro m²

In den anderen Landesteilen: 10 bis 30 Liter pro m²

Niederschlagsschwerpunkt: (heute) Dienstag 22 Uhr bis (morgen) Mittwoch 12 Uhr

60 Liter pro Quadratmeter

Auch Andreas Mansberger, Meteorologe der GeoSphere Austria bestätigt 5 Minuten gegenüber den erwarteten Starkregen: „Über den Karawanken und Bergen kann es heute abends/nachts bis morgen Mittag zu einem kräftigen Niederschlag von 60 Liter pro Quadratmeter kommen. Hagel wird keiner erwartet, aber Gewitter können durchaus auftreten.“ In den Ballungsräumen wie Villach und Klagenfurt werden bis Mittwochmittag um die 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter erwartet.

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Deutlich kühler

Am Mittwochnachmittag kommt dann die Sonne meist wieder zum Vorschein. Es wird allerdings deutlich kühler als heute. Tageshöchsttemperaturen liegen hier bei circa 18 Grad. Am Feiertag, Donnerstag, wechselt das Wetter aber wieder auf freundlich um. Die Sonne lacht vom Himmel und es wird mit 25 Grad wieder angenehm warm.

Trockenheit sorgt für erhöhte Gefahrenlage

Der erwartete Regen bringt zwar eine dringend benötigte, leichte Linderung der aktuell sehr ausgeprägten Trockenheit. „Wir möchten jedoch betonen, dass das massive Niederschlagsdefizit der vergangenen Monate dadurch nicht ausgeglichen wird. Paradoxerweise sorgt genau diese Trockenheit für eine etwas erhöhte Gefahrenlage: Da die stark ausgetrockneten Böden die teils großen Wassermengen in kurzer Zeit kaum aufnehmen können, sind lokal kleinräumige Überflutungen nicht ganz auszuschließen. Daher haben wir uns entschieden, eine Wetterinformation der Stufe Gelb zu veröffentlichen“, so Kaufmann von tauernwetter.at abschließend.