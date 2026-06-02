Spritpreis-Sturz im Mai: Diesel in Kärnten billiger

Tanken wurde zum Luxusgut. Nun soll aber der Preis im Mai in Kärnten, zumindest beim Diesel, gesunken sein.

Der Median-Preis für einen Liter Diesel war im Mai in Kärnten mit 1,920 Euro um 17 Cent niedriger als im April, weist die Mobilitätsorganisation VCÖ auf Daten der E-Control hin. Eurosuper war auch im Mai günstiger als Diesel, der Median-Preis war mit 1,801 Euro aber um acht Cent höher als im April. Das sind übrigens die Preise ab heute in Slowenien.

Um sieben Cent günstiger in Kärnten

Wirksamer als die Spritpreisbremse ist aber eine Spritverbrauchsbremse, betont der VCÖ. Mit spritsparendem Fahrstil können die Spritkosten um rund 20 Prozent gesenkt werden. Noch mehr Geld sparen Fahrgemeinschaften, der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder bei kürzeren Distanzen auf das Fahrrad. Am 31. Mai war der Median-Preis für Eurosuper in Kärnten um sieben Cent niedriger als am 1. Mai, der Median-Preis für Diesel ist sogar um 18 Cent gesunken, informiert der VCÖ unter Verweis auf Daten der E-Control. Die Spritpreise waren am 1.Juni zwar um rund fünf Cent höher als am 31. Mai, aber bei Eurosuper um fünf Cent niedriger als der Durchschnittspreis im Mai und bei Diesel um acht Cent niedriger.

Dieselpreis im Mai in Kärnten

Im Schnitt lag in Kärnten der Median-Preis von Diesel im Mai bei 1,920 Euro und war damit um 17 Cent niedriger als im April und um 32 Cent niedriger als beim Höchststand am 30. März. Eurosuper war auch im Mai deutlich günstiger als Diesel. Der Median-Preis lag bei 1,801 Euro pro Liter. Das war zwar um acht Cent höher als im April, aber um zwölf Cent niedriger als beim Höchststand am 30. März, informiert der VCÖ.

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„Spritverbrauchbremse größere Wirkung als Spritpreisbremse“

„Eine deutlich größere Wirkung als die Spritpreisbremse hat auf die Spritkosten eine Spritverbrauchsbremse. Eine Reduktion des Verbrauchs um 20 Prozent wirkt so, als würde ein Liter Diesel statt 1,92 Euro nur 1,54 Euro kosten oder ein Liter Eurosuper statt 1,80 Euro nur 1,44 Euro“, verdeutlicht VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Erreichbar ist das mit einem spritsparenden Fahrstil: Langsamer fahren, beispielsweise Tempo 110 oder 100 statt 130 auf der Autobahn, vorausschauend fahren, um den Fuß frühzeitig vom Gas zu nehmen und die Motorbremse einsetzen zu können, rasch in den höheren Gang schalten, um niedertourig zu fahren, auf den richtigen Reifendruck achten und Spritfresser, wie eine zu kalt eingestellte Klimaanlage oder eine Dachbox, vermeiden.

Fahrgemeinschaften gründen

Eine noch stärkere Reduktion der Spritkosten kann mit Fahrgemeinschaften und bei kürzeren Distanzen durch den Umstieg auf das Fahrrad erreicht werden, erinnert der VCÖ. Mit dem KlimaTicket Steiermark können insbesondere Pendlerinnen und Pendler ihre Fahrtkosten deutlich reduzieren. Der VCÖ sieht aber vor allem auch die Politik gefordert, verstärkte Maßnahmen zur Reduktion des Spritverbrauchs umzusetzen. Die Straße von Hormus ist noch immer gesperrt, eine Öffnung weiterhin nicht absehbar. „Eine Verringerung des Spritverbrauchs ist ein Gebot der Stunde. Je früher wir mit dem Sparen beginnen, umso besser für die Versorgungssicherheit und für die Geldbörse. Bei knappem Angebot kann mit einer Verringerung der Nachfrage ein Preisanstieg abgefedert werden“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Die Reduktion der Erdölabhängigkeit des Verkehrs macht Österreich unabhängiger von extremen Preisanstiegen am Rohölmarkt.

Bundesländervergleich: Wien: minus 13,2 Cent (minus 24,2 Cent)

Salzburg: minus 10,7 Cent (minus 21,0 Cent) Oberösterreich: minus 9,8 Cent (minus 19,9 Cent)

Vorarlberg: minus 8,8 Cent (minus 20,0 Cent) Niederösterreich: minus 8,4 Cent (minus 18,9 Cent)

Tirol: minus 8,0 Cent (minus 20,0 Cent)

Kärnten: minus 7,5 Cent (minus 18,1 Cent)

Burgenland: minus 7,4 Cent (minus 17,9 Cent) Steiermark: minus 6,2 Cent (minus 17,5 Cent)

Österreich: minus 9,0 Cent (minus 19,2 Cent)

Quelle: E-Control, VCÖ 2026

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2026 um 11:12 Uhr aktualisiert