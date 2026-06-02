Mehr Geld für Kärntner Nahversorger: Bonus wird aufgestockt

Die regionale Lebensmittelversorgung spielt für die Bevölkerung, aber auch die heimischen Produzenten eine zentrale Rolle – nicht nur aus einem Sicherheitsaspekt, sondern auch als Stütze der lokalen Wirtschaft. „Kleine Nahversorger in den Regionen sind damit nicht nur ein wichtiger Faktor, um die Gemeinden zu beleben, sie fungieren auch als wichtige Schnittstelle zwischen Erzeugern und Konsumenten, indem sie Produkte aus der Region direkt vor Ort verfügbar machen und so kurze Wertschöpfungs- und Lieferketten fördern“, sind sich Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Landesrat Sebastian Schuschnig einig.

400.000 Euro im Topf

Aus diesem Grund haben Gruber und Schuschnig im Jahr 2020 den Nahversorgerbonus ins Leben gerufen – eine referatsübergreifende Regionalitäts- und Entlastungsinitiative für kleine Nahversorgerbetriebe. Seitdem genießt diese Maßnahme hohe Beliebtheit und konnte bereits über 500-mal ausbezahlt werden. Auch für das heurige Jahr standen wieder 400.000 Euro bereit. Rund 100 Nahversorger, Bäcker und Fleischer haben bereits um die Unterstützung durch den Regionalitäts- und Entlastungsbonus angesucht und damit den Fördertopf bereits im Mai schon voll ausgeschöpft. „Die Zahlen sprechen für sich und zeigen die hohe Relevanz dieser Unterstützungsmaßnahme. Umso mehr freut es uns, dass wir den Nahversorgerbonus nun um weitere 200.000 Euro aufstocken können“, so Schuschnig nach dem Beschluss in der heutigen Regierungssitzung. Über 360 Arbeitsplätze konnten durch diese Aktion bereits abgesichert werden. „Das heißt wir sichern Kaufkraft und Arbeitsplätze im ländlichen Raum“, so der Wirtschaftslandesrat. Zudem wurde nun ein weiterer Schwerpunkt in die Förderaktion aufgenommen: In Zukunft kann der Nahversorgerbonus auch für Neugründungen und Betriebsübernahmen angesucht werden.

Jeder Betrieb kann mit 6.000 Euro unterstützt werden

Jeder Betrieb kann in Summe mit 6.000 Euro unterstützt werden. Davon sind 4.000 Euro in Form eines Entlastungsbonus, um zum Beispiel Fixkosten oder Personalkosten zu decken oder kleinere Investitionen im Betrieb zu finanzieren. Zudem erhalten Nahversorger, die eine gewisse Anzahl an regionalen Produkten ins Sortiment aufnehmen, 2.000 Euro als „Regionalitätsbonus“ in Form von gezielten Marketingleistungen des Genusslands Kärnten. „Somit setzen wir hier auch einen gezielten Anreiz für mehr regionale Lebensmittel in den Regalen der Nahversorger“, unterstreicht LHStv. Gruber. Die Abwicklung des Regionalitätsbonus erfolgt weiterhin über das Genussland Kärnten, der Entlastungsbonus wird über die Wirtschaftskammer Kärnten abgewickelt.