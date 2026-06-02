Fußball-Sensation: Ronaldinho kommt nach Kärnten

Fußball-Fans in Österreich erwartet im Herbst ein echtes Highlight: Ein ganz besonderer Fußballer kommt nach Kärnten. Genauer gesagt ins Klagenfurter Wörthersee-Stadion.

Der zweifache Weltfußballer und Champions-League-Sieger Ronaldinho wird am 26. September 2026 im Klagenfurter Wörthersee-Stadion auflaufen. Der Wiener Eventmanager Yunus Emre Akkaya (Inhaber von „YeaMedia“) hat den Deal fixiert und die Vertragsunterzeichnung offiziell der „Krone“ bestätigt.

Legenden-Match

Der mittlerweile 46-jährige Ballkünstler wird im Rahmen eines Legenden-Matches gegen die österreichische Traditionsmannschaft „Copa Pele“ antreten, für die unter anderem Größen wie Andi Herzog, Peter Pacult und Ivica Vastic auflaufen. Da Akkaya plant, noch weitere internationale Top-Stars und Champions-League-Sieger nach Kärnten zu holen, laufen derzeit im Hintergrund bereits die nächsten Verhandlungen.