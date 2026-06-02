Baum drohte auf Garage zu rutschen – Einsatz im steilen Gelände

Am vergangenen Wochenende gab es in Kärnten zahlreiche Feuerwehreinsätze nach teils heftigeren Gewittern. Und auch am Montag beschäftigten die Nachwehen noch so einige Florianis. Im Lavanttal musste etwa die Feuerwehr Schiefling am Abend nach Twimberg zu einem Einsatz in steilem Gelände ausrücken. Dort war ein Baum umgestürzt, der drohte, abzurutschen. Das Problem: Unter dem Einsatzort befindet sich eine Garage. Die Feuerwehr Schiefling schritt sofort zur Tat: „Der Baum wurde mittels Kettensäge aufgearbeitet und anschließend entfernt“, so die Florianis. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.