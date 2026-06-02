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/ ©FF Schiefling
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann beim Baumzerschneiden.
Die Feuerwehr Schiefling rückte am Montagabend nach Twimberg aus.
Lavanttal
02/06/2026
Feuerwehreinsatz

Baum drohte auf Garage zu rutschen – Einsatz im steilen Gelände

Im Lavanttal rückte am Montagabend eine Feuerwehr wegen eines umgestürzten Baums aus. Er drohte, auf eine Garage zu rutschen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Am vergangenen Wochenende gab es in Kärnten zahlreiche Feuerwehreinsätze nach teils heftigeren Gewittern. Und auch am Montag beschäftigten die Nachwehen noch so einige Florianis. Im Lavanttal musste etwa die Feuerwehr Schiefling am Abend nach Twimberg zu einem Einsatz in steilem Gelände ausrücken. Dort war ein Baum umgestürzt, der drohte, abzurutschen. Das Problem: Unter dem Einsatzort befindet sich eine Garage. Die Feuerwehr Schiefling schritt sofort zur Tat: „Der Baum wurde mittels Kettensäge aufgearbeitet und anschließend entfernt“, so die Florianis. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

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