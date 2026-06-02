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/ ©Andrea Piacquadio/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine junge Frau vor einem Laptop sitzen.
Eine Kärntnerin verlor durch einen Betrug Tausende Euro.
Hermagor
02/06/2026
Betrug

Kärntnerin schickt Kontoauszug – und verliert Tausende Euro

Mit einem Anruf und einer erfundenen Sicherheitswarnung gelang es einem Betrüger, an sensible Bankdaten einer Kärntnerin zu kommen. Das Ergebnis: ein Schaden von Tausenden Euro.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Einer dreisten Betrugsmasche ist eine Kärntnerin kürzlich aufgesessen. Wie die Polizei informiert, rief ein bislang unbekannter Täter am 1. Juni eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor an und gab sich dabei als Sicherheitsbeauftragter einer Kärntner Bank aus. Der unbekannte Mann erklärte, dass jemand aus Deutschland versuche, auf das Konto der Frau zuzugreifen. Und um dies zu verhindern, müsse die Frau zur Bank zum Kontoauszugsdrucker gehen und einen Aktivierungscode ausdrucken. Die Frau folgte der Aufforderung und schickte dem „Bankmitarbeiter“ ein Foto des Ausdrucks via Messenger-Dienst. Dann folgte das böse Erwachen: „Anschließend wurden vom Täter mehrere Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro durchgeführt. Weiter Erhebungen folgen“, so die Polizei abschließend.

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