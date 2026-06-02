Kärntnerin schickt Kontoauszug – und verliert Tausende Euro

Einer dreisten Betrugsmasche ist eine Kärntnerin kürzlich aufgesessen. Wie die Polizei informiert, rief ein bislang unbekannter Täter am 1. Juni eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor an und gab sich dabei als Sicherheitsbeauftragter einer Kärntner Bank aus. Der unbekannte Mann erklärte, dass jemand aus Deutschland versuche, auf das Konto der Frau zuzugreifen. Und um dies zu verhindern, müsse die Frau zur Bank zum Kontoauszugsdrucker gehen und einen Aktivierungscode ausdrucken. Die Frau folgte der Aufforderung und schickte dem „Bankmitarbeiter“ ein Foto des Ausdrucks via Messenger-Dienst. Dann folgte das böse Erwachen: „Anschließend wurden vom Täter mehrere Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro durchgeführt. Weiter Erhebungen folgen“, so die Polizei abschließend.