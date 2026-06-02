„Bauer sucht Frau“: Zwei Kärntner wagen sich ins Liebesabenteuer

In der aktuellen Staffel "Bauer sucht Frau" sind auch zwei Kärntner dabei. Ein Bergbauer aus dem Bezirk St. Veit und ein Junglandwirt aus dem Bezirk Spittal hoffen auf die große Liebe.

Nach dem Rekordstart der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ (in einer Presseaussendung wird vom „besten Staffelstart der #BSF-Geschichte“ gesprochen) stehen am Mittwochabend auch zwei Kärntner im Rampenlicht der beliebten ATV-Kuppelshow.

Arnold und Martin suchen die große Liebe

Aus Kärnten mit dabei ist einerseits Arnold (58) aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Der singende Bergbauer wünscht sich laut ATV eine „ehrliche, selbstständige und lebensfrohe Partnerin“, mit der er seinen Alltag und sein Leben teilen kann. Ebenfalls auf TV-Partnersuche geht Martin (24) aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Der junge Kärntner sucht eine ehrliche und hilfsbereite Partnerin mit Kinderwunsch, die ihn so akzeptiert, wie er ist, und sich ein gemeinsames Leben am Hof vorstellen kann.

©ATV/Ernst Kainerstorfer Arnold hofft auf eine ehrliche und lebensfrohe Partnerin. ©ATV/Ernst Kainerstorfer Martin hätte gern eine Partnerin mit Kinderwunsch.

Auf Vorstellung folgt Bewerbung

In der zweiten Vorstellungsfolge am Mittwoch werden die Zuschauer die beiden Kärntner erstmals näher kennenlernen. Danach beginnt die Bewerbungsphase, bei der interessierte Frauen Kontakt zu den Bauern aufnehmen können.