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/ ©Pexels/Domenico Adornato
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Mountainbike-Tour.
Am Sonntag, dem 7. Juni 2026, findet im Rahmen der Gesundheits-Initiative des Landes Kärnten eine Mountainbike-Tour für Anfänger am Klopeiner See statt.
Klopeiner See/Völkermarkt
02/06/2026
Am 7. Juni
#goodnews

Kärnten bewegen: Mountainbike-Tour für Anfänger am Klopeiner See

Am Sonntag, dem 7. Juni 2026, wird es rund um den Klopeiner See sportlich. Die Gesundheits-Initiative des Landes Kärnten veranstaltet gemeinsam mit den Naturfreunden Kärnten eine Mountainbike-Tour für Anfänger.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Die Initiative des Landes Kärnten „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ zeigt, wie einfach der Einstieg in ein fitteres und gesünderes Leben sein kann. Am kommenden Sonntag, dem 7. Juni 2026, wartet auf alle, die das Mountainbiken ohne Druck ausprobieren möchten, eine Tour für Anfänger.

Fitness stärken und Natur genießen

Treffpunkt ist um zehn Uhr direkt bei der Tourismusinfo Klopeiner See. Auf einer Strecke von rund 25 Kilometern geht es darum, die eigene Fitness zu stärken und die Kärntner Natur zu genießen. Ein erfahrener Guide zeigt den Teilnehmern leichte Trails und gibt zudem Downhill-Tipps für die Abfahrt. Genauere Informationen findest du auch auf der Website des Landes.

Mountainbike-Tour für Anfänger:

Wann? Am Sonntag, 7. Juni 2026, 10 Uhr

Wo? Treffpunkt bei der Tourismusinfo Klopeiner See

Distanz: circa 25 Kilometer

Anmeldung unter: Charly Falke, Tel: 0664/9948952

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