Nach Unfall: Autolenker lässt verletzten Radfahrer (34) liegen

Am Juni war ein 34-jähriger Lavanttaler mit dem Rennrad in Wolfsberg in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Doch dann passierte es: Ein Auto bog nach links in die Schleifenstraße in Wolfsberg ein und dabei kam es zu einem seitlichen Crash zwischen dem PKW und dem Rennradfahrer. Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt. Laut Angaben der Polizei entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle. Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen Kombi handeln. „Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.