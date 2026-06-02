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/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Radfahrer und einen Rettungswagen.
Bei einem Unfall in Wolfsberg wurde am Dienstag ein Rennradfahrer verletzt.
Lavanttal
02/06/2026
Fahrerflucht

Nach Unfall: Autolenker lässt verletzten Radfahrer (34) liegen

In Wolfsberg krachte es am Dienstagabend: Ein Autofahrer touchierte einen Rennradfahrer und fuhr dann einfach weiter. Jetzt ermittelt die Polizei.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Am Juni war ein 34-jähriger Lavanttaler mit dem Rennrad in Wolfsberg in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Doch dann passierte es: Ein Auto bog nach links in die Schleifenstraße in Wolfsberg ein und dabei kam es zu einem seitlichen Crash zwischen dem PKW und dem Rennradfahrer. Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt. Laut Angaben der Polizei entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle. Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen Kombi handeln. „Weitere Erhebungen werden geführt“, so die Polizei abschließend.

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