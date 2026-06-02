Führungswechsel beim Scuba-Team-Kärnten: Sabitzer übernimmt

Neuer Obmann, neue Pläne: Beim Scuba-Team Kärnten am Längsee hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Besonders der Nachwuchs soll künftig stärker in den Fokus rücken.

Beim Scuba-Team Kärnten am Längsee hat ein Generationenwechsel an der Vereinsspitze stattgefunden. Mit Benjamin Sabitzer übernimmt ein neuer Obmann die Leitung des Tauchvereins. Gleichzeitig will der Verein verstärkt auf Nachwuchsarbeit setzen. Bereits in den kommenden Monaten soll ein Schnuppertauchen für Kinder angeboten werden. Damit möchte der Verein junge Menschen für den Tauchsport begeistern und neue Mitglieder gewinnen.

Neuer Obmann übernimmt

Sabitzer folgt auf Roland Winter, der mehrere Jahre an der Spitze des Vereins stand. Ganz verabschiedet er sich allerdings nicht: Künftig unterstützt er das neue Führungsteam als stellvertretender Obmann. Bei der Jahreshauptversammlung blickten die Mitglieder auf die vergangene Saison zurück und stellten die Weichen für die kommenden Jahre.

Ausbildung am Längsee

Das Scuba-Team Kärnten ist seit 2018 am Längsee aktiv und zählt derzeit 32 Mitglieder. Neben gemeinsamen Tauchgängen und Vereinsaktivitäten spielt vor allem die Ausbildung eine wichtige Rolle. „Besonders am Herzen liegt uns auch die Nachwuchsarbeit – ein Schnuppertauchen für Kinder ist bereits in Planung“, so der neue Obmann. Der Verein fungiert als Ausbildungsstätte des Ersten Österreichischen Berufstauchlehrer Verbandes (EOBV). Dort werden unter anderem auch Einsatztaucher für Blaulichtorganisationen geschult.