Mittwoch bringt Regen und Abkühlung nach Kärnten

Nach den sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage zeigt sich das Wetter am Mittwoch in Kärnten deutlich unbeständiger und vor allem spürbar kühler. Bereits in den frühen Morgenstunden regnet es laut Prognosen der GeoSphere Austria vor allem in den östlichen Landesteilen stellenweise noch kräftig. In den übrigen Regionen lässt der Niederschlag jedoch nach und macht zunehmend längere Pausen. Die besten Chancen auf freundlicheres Wetter gibt es im Westen des Landes: Dort lockern die Wolken bereits am frühen Nachmittag auf und die Sonne kann sich zeitweise zeigen. In Unterkärnten hält sich das trübe und nasse Wetter hingegen länger. Auch wenn die Regenintensität nachlässt, bleibt der Himmel vielerorts noch bis in den Nachmittag hinein stark bewölkt. Ganz trocken wird es aber auch in Oberkärnten nicht, denn einzelne lokale Schauer können weiterhin auftreten. Dazu weht mäßiger Nordwestwind, der kühlere Luft nach Kärnten bringt. Die Temperaturen erreichen nur noch 14 bis 19 Grad.