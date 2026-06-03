Alko-Lenker (45) liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Gegen 17 Uhr wurde der vermeintlich betrunkene Lenker der Polizei angezeigt. „Die angeforderte Polizeistreife konnte das genannte Fahrzeug im Zuge des Streifendienstes wahrnehmen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Bad Kleinkirchheim. Jedoch missachtete er die Anhalteversuche und flüchtete.

Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Dabei überfuhr er bei einer Kreuzung zwei Verkehrsinseln. „Im Zuge dessen wurden auch zwei Verkehrsschilder beschädigt“, so die Polizisten weiter. Letztendlich konnte das Fahrzeug von den Beamten angehalten werden. Bei dem flüchtigen Lenker handelte es sich um einen 45-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau. „Ein durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Der Führerschein konnte ihm aber nicht abgenommen werden, da dieser bereits entzogen wurde“, stellt die Exekutive fest. Zudem musste der Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den Beamten festgenommen werden. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt.