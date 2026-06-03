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/ ©FF Rennweg am Katschberg
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Unfallwrack sowie Einsatzkräfte und -Fahrzeuge entlang der Straße.
Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es am Mittwoch im Bezirk Spittal an der Drau.
Rennweg am Katschberg
03/06/2026
Am Mittwoch

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten rief Einsatzkräfte auf den Plan

Am Mittwochmorgen ertönten die Sirenen im Bezirk Spittal an der Drau. Grund war ein Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Rennweg am Katschberg.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Die Freiwilligen Feuerwehren Rennweg am Katschberg, St. Peter-Oberdorf, Gmünd in Kärnten und St. Michael im Lungau sowie die Polizei und das Rote Kreuz rückten am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle Rennweg aus. Aus bislang unbekannter Ursache ist dort ein Auto in die Mittelleitwand geprallt. “ Zum Glück war niemand eingeklemmt“, heißt es vonseiten der Florianis. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch die Feuerwehr dem Roten Kreuz übergeben.

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