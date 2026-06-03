Street Food, Tore und Festivalstimmung: Das erwartet Spittal

Von 12. bis 14. Juni lockt der Street Food Market wieder in den Spittaler Stadtpark. Neben internationalen Spezialitäten erwartet Besucher am Samstag auch ein Kleinfeld-Fußballturnier.

Von 12. bis 14. Juni macht der beliebte Street Food Market wieder Station in Spittal. Der Stadtpark verwandelt sich dabei in eine kulinarische Genussmeile mit Spezialitäten aus aller Welt, kreativen Food-Konzepten und entspanntem Festivalflair. Ob Burger, asiatische Köstlichkeiten, süße Versuchungen oder neue Geschmackserlebnisse – hier ist für jeden etwas dabei. „Der Street Food Market ist längst ein Fixpunkt in unserem Veranstaltungskalender und bringt Jahr für Jahr besondere Kulinarik und internationales Flair nach Spittal“, freut sich Bürgermeister Gerhard Köfer.

Öffnungszeiten: Freitag von 12 bis 22 Uhr Samstag von 11 bis 22 Uhr Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Kleinfeld-Fußballturnier

Zusätzlich findet am Samstag, dem 13. Juni, ab 10 Uhr, auf Initiative von Bürgermeister Gerhard Köfer ein Kleinfeld-Fußballturnier im Stadtpark statt. Gespielt wird im Format 4 gegen 4 auf kleinere Tore. Besucherinnen und Besucher dürfen sich damit auf einen abwechslungsreichen Tag mit Sport, Kulinarik und Unterhaltung freuen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 09:20 Uhr aktualisiert