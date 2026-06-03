„Schleichts euch“: Wutausbruch kostet Chef 15.000 Euro

Ein Kellner-Paar wollte Probleme im Betrieb ansprechen. Statt eines Gesprächs gab es jedoch einen Rauswurf. Der Fall landete bei der Arbeiterkammer Kärnten – und wurde für den Chef teuer.

Eigentlich wollte ein Kellner-Paar aus Kärnten nur ein klärendes Gespräch mit ihrem Chef führen. Dabei wollten sie Probleme im Betrieb ansprechen. Der Gastronom reagierte jedoch anders als erwartet: Mit den Worten „Schleichts euch!“ forderte er die beiden auf, ihre Schlüssel sofort abzugeben.

Ex-Chef musste zahlen

Die beiden Beschäftigten wandten sich daraufhin an die Arbeiterkammer Kärnten. Der Chef behauptete später, die Kellner seien einfach nicht mehr zur Arbeit erschienen. Dank einer lückenlosen Dokumentation ließ sich diese Darstellung jedoch widerlegen. Am Ende musste der Gastronom insgesamt 15.000 Euro an Kündigungsentschädigung zahlen.