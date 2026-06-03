Elfjährige missbraucht? Ermittlungen gegen Kärntner Pädagogen

Das elfjährige Mädchen übernachtete vor einigen Wochen bei ihrer Freundin. Im Zuge dessen soll sich deren Vater an ihr vergriffen haben. Besonders brisant: Der Mann war bislang als Lehrer in Kärnten beschäftigt.

Ein Missbrauchsfall beschäftigt derzeit sowohl die Bildungsdirektion als auch die Staatsanwaltschaft in Kärnten.

Ein Missbrauchsfall beschäftigt derzeit sowohl die Bildungsdirektion als auch die Staatsanwaltschaft in Kärnten.

Der Mann wurde noch am selben Tag vom Dienst freigestellt. Sein Vertrag wird nicht verlängert und endet mit Schulschluss. Das bestätigte Bildungsdirektorin Isabella Penz gegenüber auf Nachfrage von 5 Minuten. Sie selbst ist von der Staatsanwaltschaft über den Fall in Kenntnis gesetzt worden. Dieser ist ins Rollen gekommen, nachdem sich die Elfjährige an eine Lehrkraft wandte. „Das Mädchen hat sich schließlich einer Lehrerin anvertraut, die die Polizei und das Jugendamt verständigt hat“, erklärte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Missbrauchsverdacht

Die Causa geschah nicht in der Schule, sondern bei einer Übernachtung: Das Mädchen war bei der Tochter des Pädagogen zu Gast. Medienberichten zufolge soll der Mann nachts zweimal ins Zimmer gekommen sein und sich an der Freundin vergangen haben. Das Kind stellte sich währenddessen schlafend. Nun wird wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ermittelt. Für den Mann gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Psychologische Unterstützung für Schüler

„Alle Klassen, in denen der Lehrer unterrichtet hat, wurden von der Schulpsychologie besucht“, versichert Penz. Dabei wurde den Schülern das Unterstützungs- und Beratungsangebot der Schulpsychologie vorgestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 12:05 Uhr aktualisiert