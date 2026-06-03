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Von links: Vorstandsdirektor Kurt Tschemernjak, die neu bestellte Aufsichtsrätin Birgit Rutter, Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Graf Henckel von Donnersmarck und Vorstandsvorsitzender Jürgen Hartinger.
Von links: Vorstandsdirektor Kurt Tschemernjak, die neu bestellte Aufsichtsrätin Birgit Rutter, Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Graf Henckel von Donnersmarck und Vorstandsvorsitzender Jürgen Hartinger.
Kärnten
03/06/2026
Neu gewählt

Neue Aufsichtsrätin für die Kärntner Landesversicherung

Im Rahmen der diesjährigen Versammlung der Mitgliedervertreter:innen der Kärntner Landesversicherung auf Schloss Krastowitz wurde Mag. Birgit Rutter, MBA, in den Aufsichtsrat des Regionalversicherers berufen.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Mit Birgit Rutter verstärkt eine erfahrene Unternehmerin und Managerin das Aufsichtsgremium der KLV. Die gebürtige Klagenfurterin ist als Geschäftsführerin und Gesellschafterin mehrerer Unternehmen in den Bereichen Energie, Glasfaser-Infrastruktur und Immobilien tätig. Zuvor bekleidete sie viele Jahre leitende Funktionen innerhalb des Stadtwerke Klagenfurt Konzerns, zuletzt als Leiterin von Marketing und PR.

Regionale Verankerung und strategischer Blick

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Andreas Graf Henckel von Donnersmarck, begrüßt die Erweiterung des Gremiums: „Mit Birgit Rutter gewinnt die Kärntner Landesversicherung eine erfahrene Unternehmerin mit umfassender Management- und Kommunikationsexpertise. Ihre regionale Verankerung und ihr strategischer Blick sind eine wertvolle Bereicherung für unseren Aufsichtsrat.“

Starke Gemeinschaft

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gehört die Kärntner Landesversicherung ausschließlich ihren Mitgliedern. Entscheidungen werden dadurch völlig unabhängig und ausschließlich zum Wohle der Versicherten sowie des Unternehmens getroffen. Die Mitgliedervertretung bildet dabei das wichtigste Gremium. Sie umfasst 36 Personen aus unter- schiedlichen Bereichen des öffentlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in Kärnten. Scheiden Mitgliedervertreter:innen aus, erfolgt eine Nachbesetzung.

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