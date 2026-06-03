Dreister Diebstahl im Lavanttal: 160 Bierkisten von Kaufhaus entwendet

In der Stadtgemeinde St. Andrä im Bezirk Wolfsberg kam es zu einem größeren Diebstahl. Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen dem 22. und 26. Mai das Freigelände eines dortigen Kaufhauses ins Visier genommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Landespolizeidirektion Kärnten schlugen die Täter insgesamt zweimal zu. Bei beiden Zugriffen entwendeten sie eine erhebliche Menge an Leergebinde, darunter 160 Bierkisten sowie zwei Container, die mit Pfandflaschen und Pfanddosen beladen waren. Zudem stahlen die Unbekannten diverse andere Waren, die auf dem Areal gelagert wurden. Durch den Diebstahl entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.