Aquaplaning-Unfall in Kärnten: Pkw überschlägt sich bei Überholmanöver

Auf der Tauernautobahn (A10) bei Rennweg überschlug sich am Mittwochmorgen ein Pkw nach einem Aquaplaning-Unfall. Die beiden Insassinnen aus Salzburg wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochmorgen ist es auf der Tauernautobahn (A10) im Gemeindegebiet von Rennweg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Salzburg war gemeinsam mit ihrer 46-jährigen Beifahrerin in Richtung Villach unterwegs, als sie gegen 7:10 Uhr beim Überholen eines Sattelzuges die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor – wir haben berichtet. Nun gibt es neue Informationen seitens der Landespolizeidirektion Kärnten: Als Ursache wird Aquaplaning vermutet.

Fahrzeug überschlug sich

Der Wagen der Salzburgerin streifte zunächst die linke Flanke des Lastwagens, prallte danach gegen die Betonleitwand in der Fahrbahnmitte und überschlug sich. Schließlich kam das Auto wieder auf den Rädern zum Stillstand. Die beiden Frauen konnten sich eigenständig aus dem Wrack befreien. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Tamsweg transportiert. Der 51-jährige Lkw-Fahrer aus Polen überstand den Vorfall unbeschadet. Die polizeilichen Alkoholtests bei den beteiligten Fahrzeuglenkern fielen negativ aus. Am Auto entstand schwerer Sachschaden, während der Lastwagen nur leicht beschädigt wurde.