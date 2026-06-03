Große Trauer: Kärntner Unternehmer (78) am Hochzeitstag verstorben

Kärnten trauert um Leopold Sprachmann aus Maria Rojach, der nach schwerer Krankheit im 78. Lebensjahr verstorben ist. Geboren wurde Sprachmann 1948 in Grafenbach bei Diex, wo er auf dem Hof seiner Eltern aufwuchs und zunächst in der Landwirtschaft arbeitete.

Am Hochzeitstages verstorben

1971 heiratete er seine Frau Hilde. Im Jahr 1985 zog die Familie nach Maria Rojach und baute dort ein Eigenheim. Über einen Zeitraum von 30 Jahren betrieb er ein Erdbewegungsunternehmen, bei dem später auch seine Söhne einstiegen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Über den Beruf hinaus war Sprachmann durch viele Auftritte als Chorsänger bekannt. Er verstarb am Tag seines 55. Hochzeitstages im Kreis seiner Familie. Die persönliche Verabschiedung fand bereits in der Halle der Bestattung Kos statt.