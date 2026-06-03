Drei Milliarden Euro für Kärnten: Land beschließt Investitionen und Reformen

Die Kärntner Landesregierung hat bei ihrer jüngsten Klausur ein umfassendes Arbeitsprogramm für die verbleibende Legislaturperiode beschlossen. Insgesamt 185 Zukunftsprojekte sollen in den kommenden Jahren ein Investitionsvolumen von drei Milliarden Euro auslösen. Finanziert werden die Vorhaben durch Mittelfreigaben von Land, Bund, EU und Gemeinden.

Verwaltungsreform und Stellenabbau

Im Zentrum der Pläne stehen tiefgreifende Strukturreformen in der Landesverwaltung. Seit dem 1. Juli ist eine neue Organisationstruktur mit einer Landesamtsdirektion und zehn Abteilungen in Kraft. Bis zum Jahr 2031 sollen im Zuge von Pensionierungen 300 Stellen abgebaut werden. Als nächster Schritt folgt die Restrukturierung der Bezirkshauptmannschaften, deren Standorte jedoch erhalten bleiben. „Wir stehen in einem Spannungsfeld, die Budgets einzuhalten, die Schulden abzubauen und trotzdem Investitionen und Impulse zu setzen. Wir verwalten nicht, wir gestalten aktiv“, erklärten Landeshauptmann Daniel Fellner und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber in ihren Statements. Fellner ergänzte mit Blick auf die Verwaltungsreform: „Wir nutzen Synergien und wir bauen Doppelfunktionen ab, unnötige Berichtspflichten entfallen. Der nächste Schwerpunkt sind die Bezirkshauptmannschaften mit dem klaren Ziel, die Standorte zu erhalten. Niemand wird um seinen Arbeitsplatz fürchten müssen. Aber wir brauchen eine moderne Struktur mit Bürger- und Serviceorientierung“. Parallel dazu wird eine Deregulierungsoffensive vorangetrieben: Von 140 bestehenden Erlassen werden 54 ersatzlos gestrichen und 14 abgeändert. Zudem kündigte Gruber Reformen bei den Landesgesellschaften an, um die Standortvermarktung zu bündeln und die Anzahl der Aufsichtsräte zu reduzieren.

Infrastruktur und Gesundheitsversorgung

Ein zentrales Großprojekt ist der Ausbau der sogenannten Wasserschiene zur Absicherung der Trinkwasserversorgung im Kärntner Zentralraum, der mit 130 Millionen Euro veranschlagt ist. Im Gesundheitsbereich ist die Errichtung von Primärversorgungseinheiten (PVE) in allen Bezirken vorgesehen. Nach der Eröffnung in Bleiburg im Oktober 2026 folgen ab 2027 schrittweise Standorte in Wolfsberg, Spittal, Villach und Feldkirchen. „Verschiedene Gesundheitsberufe unter einem Dach in jedem Bezirk werden die Ambulanzen entlasten und die Qualität für die Menschen steigern“, zeigte sich Fellner überzeugt. Im Bereich der wirtschaftlichen Infrastruktur verwies Gruber auf den Sicherheitsausbau der B 317, interkommunale Betriebsansiedlungen sowie den Internet-Exchange-Knotenpunkt ALPSix. Zudem soll der Kongresstourismus durch das Congress Center Klagenfurt und den Ausbau von Millstatt gestärkt werden. „Wir sprechen hier von 185 Zukunftsprojekten, die regional und überregional Strahlkraft entwickeln werden und den Standort voranbringen“, so Gruber.

Novelle des Naturschutzgesetzes und Wohnbau

Die Regierungskoalition verständigte sich darüber hinaus auf gesetzliche Anpassungen beim Wohnbau und beim Naturschutz. Geplant ist eine Novelle des Naturschutzgesetzes, um unter anderem die Nutzung der Wasserkraft zu erleichtern. Gruber betonte, „dass der Reformmotor läuft, dass der Mut, in die Strukturen zu gehen, ungebrochen ist“. Mit Blick auf die verbleibende Amtszeit fügte er hinzu, „dass diese Koalition auch 1,5 Jahre vor der nächsten Wahl weiterhin unbequeme Themen angehen werde, dass Verantwortung und Mut weiterhin notwendig sein werden, um Kärnten als Lebens- und Wirtschaftsstandort voranzubringen“. Ziel sei es, spürbare Entlastungen für Familien zu schaffen und bürokratische Hürden abzubauen: „Gleichzeitig muss sich teilweise auch noch das Mindset bei Behörden verändern. Wir brauchen am Ende des Tages wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen, um den Standort und die Arbeitsplätze abzusichern“, so Gruber abschließend.