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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt Stau auf der A2 Südautobahn durch den Seitenspiegel eines Autos.
Vor allem im Bereich des Packsattels sorgt das dichte Verkehrsaufkommen für erhebliche Behinderungen.
Kärnten
03/06/2026
Stau

Reiseverkehr bremst Autofahrer aus: Hier staut es sich aktuell in Kärnten

Wer heute noch nach Kärnten oder weiter ins Ausland will, verliert Zeit. Auf der A2 Süd Autobahn rollt die erste große Reisewelle.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)
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Bereits am Vorabend des Fronleichnamsfeiertags hat der erwartete Reiseansturm auf Österreichs Autobahnen begonnen. Wer aktuell auf der A2 Süd Autobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs ist, muss spürbare Verzögerungen einplanen. Vor allem im Bereich des Packsattels sorgt das dichte Verkehrsaufkommen für erhebliche Behinderungen. Autofahrer müssen in diesem Abschnitt derzeit mit einem Zeitverlust von 20 bis 30 Minuten rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 18:48 Uhr aktualisiert
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