Reiseverkehr bremst Autofahrer aus: Hier staut es sich aktuell in Kärnten

Wer heute noch nach Kärnten oder weiter ins Ausland will, verliert Zeit. Auf der A2 Süd Autobahn rollt die erste große Reisewelle.

Vor allem im Bereich des Packsattels sorgt das dichte Verkehrsaufkommen für erhebliche Behinderungen.

Vor allem im Bereich des Packsattels sorgt das dichte Verkehrsaufkommen für erhebliche Behinderungen.

Bereits am Vorabend des Fronleichnamsfeiertags hat der erwartete Reiseansturm auf Österreichs Autobahnen begonnen. Wer aktuell auf der A2 Süd Autobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs ist, muss spürbare Verzögerungen einplanen. Vor allem im Bereich des Packsattels sorgt das dichte Verkehrsaufkommen für erhebliche Behinderungen. Autofahrer müssen in diesem Abschnitt derzeit mit einem Zeitverlust von 20 bis 30 Minuten rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 18:48 Uhr aktualisiert